【影】勁蜂三型無人機可「垂直起降」 中科院：開放技術轉移與授權

圖為中科院首次展出的勁蜂III型攻擊型無人機。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕「2025台北國際航太暨國防工業展」今日登場，其中中科院展出4款勁蜂系列無人機，並首次亮相勁蜂III型，可自動起降。全機佔用面積小，不僅適用軍艦甲板，更採3D列印技術，可快速大量生產。中科院指出，這款國產無人機採用獨特的「X翼構型」，具備垂直起降與轉態飛行能力，並搭載自製反裝甲彈頭，專為精準突擊高價目標所設計，展現我國在非對稱作戰領域的重要突破。同時開放技術轉移與授權，邀請國內外業者投入研發與量產，共同打造完整的無人機產業鏈。

中科院表示，勁蜂III型攻擊無人機為國內自製首款X型機翼，可垂直起降轉態飛行的攻擊型無人機。可單兵攜行，模組化快速組裝、迅速投入戰場；機體採3D列印，可低成本大量生產。可裝載反裝甲彈頭或預成破片彈頭，具備高角度攻擊敵裝甲車及船艦能力。另可結合勁蜂系列無人機進行飽和攻擊實現地獄場景，達到不對稱作戰之最高效益。

中科院表示，「勁蜂Ⅲ型」融合多旋翼與固定翼技術，可在艦艇甲板、野戰據點乃至市區建物平面完成快速起降，不需任何發射裝置或回收設備，大幅提升戰場靈活性。尤其是，起飛後能自動轉態為高效率巡航模式，並具備快速橫移打擊能力，適合執行戰場突防與目標精準打擊。

中科院表示，此系統具備一鍵啟動功能，涵蓋起飛、巡航、鎖定與打擊全流程，單兵即可完成操作；機上搭載自研AI影像辨識演算法，可即時識別與分類戰場目標，提升打擊精度並降低誤擊風險；系統配置中科院自主研製的高效能反裝甲彈頭，能有效摧毀裝甲載具、雷達設施及小型艦艇，並支援不同彈藥模組切換，滿足多樣化作戰需求。另外，「勁蜂Ⅲ型」載具系統採用模組化設計與3D列印製造工法，不僅加速研發進程，也提升維修便利性，確保快速擴充與量產能力。

中科院指出，「勁蜂Ⅲ型」是國軍與國內產業攜手合作的典範，透過非紅供應鏈整合與在地化生產模式，展現自主防衛工業的可行性與韌性；這款無人機平台擁有低成本、高機動與快速量產等優勢，將成為強化灘岸守備任務的決勝武器，落實「以小制大、以智勝強」的戰略思維。未來，中科院將持續進行實兵測試與聯軍驗證，並深化模組化與軟體彈性設計，朝向大規模部署發展。同時開放技術轉移與授權，邀請國內外業者投入研發與量產，共同打造完整的無人機產業鏈，進軍國際市場，提升臺灣在全球供應鏈中的地位。

