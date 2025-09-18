中科院聯手廠商開發「無人掃雷系統」 可快速組裝丶降低人員傷亡

為因應新型態作戰環境的偵察與排雷需求挑戰，中科院結合新樂飛公司，開發快速組裝之「無人掃雷系統」。（圖：中科院提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應新型態作戰環境的偵察與排雷需求挑戰，中科院結合新樂飛公司，開發快速組裝之「無人掃雷系統」，運用無人機丶輕量化拖車平台，迅速評估、偵雷、排雷並建立安全通道，讓救援人員與受災民眾安全進出受影響地帶，降低戰區平民與人員的傷亡，進一步確保人道救援物資、醫療援助與基礎設施不致破壞，肩負國際社會責任。

2025臺北國際航太暨國防工業展今起至20日，在南港展覽館陳展，中科院依國防政策指導及防衛作戰實需，積極投入各項國防武器研發。中科院在「國內合作」上也不落人後，積極與「新樂飛」等在地軍工產業鏈結，透過技術移轉，共同合作開發及生產等模式，導入民間成熟的無人載具製造技術，搭配中科院軍工產品核心優勢，拓展國防及軍民通用技術，滿足建軍備戰需求，茁壯國家競爭實力。

中科院表示，俄烏爆發戰爭後，因應新型態作戰環境的偵察與排雷需求挑戰，中科院結合新樂飛公司，開發快速組裝之「無人掃雷系統」，可迅速評估、偵雷、排雷並建立安全通道，讓救援人員與受災民眾安全進出受影響地帶，降低戰區平民與人員的傷亡。

此項合作案除展現新樂飛無人機長滯空、高酬載及穩定的飛控能力之外，也展示中科院在光學辨識偵雷、無人載具自主導航、最佳排雷路線規劃、導爆索排雷及安全路徑開闢的能量。

「無人掃雷系統」具備多項特點：具紅外線／可見光雙光融合酬載系統，以及整合空載透地雷達（MALÅ GeoDrone 600）＋AI 辨識的無人化偵測平台，同時推出可擴充導爆索運輸與標示功能的輕量化拖車，強化國產無人機在全天候偵蒐、邊防巡邏與災害搜救等任務的即戰能力。

• 雙光酬載系統：具清晰辨識、輕量、低功耗、雙光切換與影像融合能力，能在夜間與低能見度下穩定運作，支援多任務模組化開發與系統驗證。

• 空載透地雷達 + AI：採用高頻空載透地雷達（MALÅ GeoDrone 600，約2公斤），搭配國內開發的演算法，已驗證能自動偵測埋於地表下約 0.1–0.2 公尺之地雷仿品（含金屬與塑膠樣本）。該裝置支援手持、車載及空載應用，續航約1小時。

• 輕量化拖車平台：車重約150公斤、鋁合金設計、10吋越野胎，至少可載三套導爆索模組；搭配符合 IMS 8.40 規範之安全通道噴漆模組，可噴畫 2–3 公尺寬的紅白雙色標示線，強化野戰部署與人員安全通道建立。

未來計畫：針對不同任務場景進行模組化開發、系統驗證與商品化推動，並推廣至戰場偵蒐、邊境巡防、災害搜救及工程檢測等多元應用，結合AI自主感知，共同打造國防與產業化解決方案

「無人掃雷系統」可運用無人機丶輕量化拖車平台，迅速評估、偵雷、排雷並建立安全通道，讓救援人員與受災民眾安全進出受影響地帶，降低戰區平民與人員的傷亡。（圖：中科院提供）

