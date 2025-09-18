銳鳶二型無人機再進化！ 碳基、亞航打造多功能型實現偵、打一體 

2023年首度參與台北航太國防展的「銳鳶二型」偵蒐無人機，這次帶著多功掛載構型進化再回歸，實現偵、打一體功能。（碳基科技提供）〔記者陳治程／台北報導〕台北航太暨國防工業展今（18）日盛大展開，國內、外逾400間廠商準備好在今天起連續三天大展身手，展示自家最新的軍工科技；而在昨天搶先曝光的國防館中，除首度曝光的強弓飛彈系統，各式無人載具更是目不暇給，其中，上屆首度參展的「銳鳶二型」無人機，這次帶著這強悍的性能回歸，不只可偵察，還能空射無人機，靈活運用多功酬載，進化成偵、打一體的「戰略哨兵」。

碳基科技表示，此次與亞航公司正式交付的「銳鳶二型」機，歷經一年多構改、優化，全機任務效能與技術成熟度全面提升，展現與時俱進的國產航太研發能量。

作為中大型戰術無人機，銳鳶二型無人機延續其碳纖維複合機身結構，進一步導入了「多功掛載構型」設計，除了EO/IR光電偵搜系統、合成孔徑雷達（SAR），該機還可加掛電子偵測模組，支援全天候偵察監控。

請繼續往下閱讀...

此次展出的多功能掛載構型銳鳶二無人機，在左翼整合了中科院「勁蜂一型」攻擊無人機，強化防區外攻擊能力。（記者陳治程攝）記者實地觀察該機，還發現該構型進一步整合了中科院的「勁蜂一型」攻擊無人機，據了解，此舉是要進一步提升其「防區外」（Stand-off）攻擊能力，實現偵打一體。

碳基科技強調，多功能版的銳鳶二型無人機無論在邊境巡防、海域監測，抑或是災後搜救任務，都能以高解析度影像與即時數據回傳能力，擔負起「戰略哨兵」角色，有效提升我國的情報掌握與戰場感知。

碳基科技指出，近年聯手中科院、亞航的合作，充分體現了「軍民整合、產業共創」的模式，強化台灣在區域安全上的自主性與韌性供應鏈實力；未來也將推出更多無人載具方案，推動台灣無人機產業邁向更高層次。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法