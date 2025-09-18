無人機反制系統進入戰國時代 為升電裝落實「台灣製造」核心競爭力

為升電裝推出無人機反制系統。（圖：為升電裝提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應無人機單機丶群攻戰法攻擊，各國都在積極發展無人機反制系統，各項硬殺丶軟殺系統推陳出新，形成激烈的戰國時代，此次2025台北航太國防展中，生產戰機高教機的漢翔公司，以及研製國造武器系統的中科院，以車用電子感測器與先進駕駛輔助系統（ADAS）聞名的為升電裝公司也跨進軍工產業，推出在俄烏戰場已經過實戰驗證的系統，這也讓國內無人機反制系統，成為群雄併起丶各有千秋的局面。

以車用電子感測器與先進駕駛輔助系統（ADAS）聞名的為升電裝公司，於台北國際航太暨國防工業展（TADTE）正式宣布跨足無人機反制系統市場，並與具備實戰部署經驗的國際國防科技大廠合作，在台灣導入生產，並規劃拓展至海外市場。這項布局象徵為升正式進軍國防科技領域。

為升電裝創辦人尤山泉表示，公司多年深耕智慧安全感測領域，累積射頻信號處理、毫米波雷達、AI 影像分析及多重感測器融合等核心技術，已成功應用於國防科技。本次跨足無人機反制系統市場，將以「國際合作、台灣生產、行銷海外」作為市場策略，強化在地製造能量並拓展全球版圖。

為升電裝的Aegis雷盾200 – 無人機干擾系統。（圖：為升電裝提供）

為升合作的國際國防科技公司自 2015 年起便專注於無人機防禦研發，累積全球最完整的無人機資料庫，能高精準辨識各類型無人機，包括軍用、商用及特殊規格。該系統已廣泛部署於烏克蘭前線、歐亞各國軍警單位、軍事基地、國際機場、大型賽事、核電廠及重要政府與民間設施，甚至多國元首專車亦採用其防禦技術。

尤山泉強調，隨著各國投入龐大預算發展無人機與防禦系統，為升此時切入市場，不僅代表公司由民用與工業感測技術成功跨足高門檻的國防供應鏈，更落實「台灣製造」的核心競爭力，對國防安全與集團成長均具正面意義。

為升表示，將持續以核心技術與資源，逐步開發更多元的國防科技產品，包括「硬殺系統」等，期望成為穩定可靠的國防供應商及國際合作夥伴。透過技術合作與本地生產，不僅提升台灣自製能力與就業機會，也有助於鞏固國家在關鍵安全技術上的自主性。

