跨國防衛合作升溫！ 中科院攜手6間國際軍工翹楚亮點一次看

中科院與美商 Anduril 合作展出的自主水下與空射載具，前方灰色細長的是 「銅斑蛇」（Copperhead）自主水雷／C-500M 低成本遊蕩彈藥，後方白灰色艇體則為 「Dive-LD」水下自主潛航器。值得注意的是，兩者機身上皆清楚印有「TAIWAN × USA」及雙方國旗圖樣，凸顯台美合作成果。（記者方瑋立攝）〔記者方瑋立／台北報導〕為期三天的2025台北國際航太暨國防工業展今天（18日）起至20日在南港展覽館登場，今年規模創歷屆最大，有14國、逾400家廠商參展。中科院下午即將與美商Anduril、加拿大Airshare、義大利裔美商Leonardo DRS、美商AeroVironment、美商MARTAC及美商諾格公司（Northrop Grumman）等6家國際大廠簽署合約與合作備忘錄，合作範疇涵蓋戰車升級、無人載具與整合指揮系統，為台灣國防自主與國際合作再下一城。

Anduril方面，除倍受關注的「低成本自主巡弋飛彈（遊蕩彈藥）」系列外，雙方預計將簽訂水下自主無人多功能載具（Dive-LD），此產品已在美國國土安全及海軍測試使用，具備長達10天的水下偵蒐能力，可執行海床測繪、走私防治等任務。另外，Anduril的Ghost無人機與Lattice AI指管平台，亦已廣泛被美國海軍陸戰隊等單位驗證，用於偵察與反無人機任務。據了解，中科院勁蜂系列無人機最終目標，也將與Lattice架構整合。

中科院與美商Anduril合作展出C-500M「銅班蛇」低成本自主水雷，上方印有台灣及美國國旗。（記者方瑋立攝）Airshare則與中科院電子所合作，整合Overwatch Interceptor彩帶式火箭彈系統及雷達、光電系統及干擾器等效能提升，目的是整合並導入現有針對小型無人機的低成本「硬殺」攔截手段。該技術已被加拿大與北約測試，能以低成本「硬殺」方式攔截敵方無人機，補足現有防禦缺口。

Leonardo DRS與中科院材電所將攜手推進M60A3戰車升級，內容包括射控、砲控與觀瞄系統。DRS過去已為美軍M1A2戰車與布萊德雷戰鬥車提供電子系統，並外銷至多國陸軍，本次合作目標預計為中科院模組整合、DRS品牌銷售方式進軍國際市場。

AeroVironment則與中科院航空所簽署合作備忘錄，共同開發軍民兩用無人機。該公司是美軍無人機供應商之一，產品線包括「彈簧刀」（Switchblade）遊蕩彈藥與「Raven」戰術小型無人機，現已在烏克蘭戰場廣泛投入。此次合作規劃涵蓋技術移轉與後勤維保，未來應用將延伸至海巡署與海軍。

MARTAC將與中科院合作無人艇技術，提升AI辨識、自主攔截與多艇協同作戰能力。該廠商無人艇曾參與美軍第五艦隊在中東的演訓，展現偵巡與快速反應能力，未來可望應用於我國海疆偵巡與平戰轉換任務。

諾格公司則將與中科院合作開發「整合作戰指揮系統」（IBCS）。盼透過整合愛國者、NASAMS、雷達與感測器，能將戰場情資即時串接，實現全域防空，目標使台灣空防體系與美軍現行架構無縫銜接，大幅提升飛彈防禦能量。

