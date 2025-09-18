美軍「幽靈補給艦」沖繩首航！原計畫開到台灣旁邊 嚇阻中國意味濃

圖為美國陸戰隊最新的匿蹤無人補給艇（ALPV），正在沖繩近海進行航行測試。這款被形容為「海上幽靈」的半潛式載具，是美軍為反制中國在第一島鏈擴張而發展的關鍵裝備，旨在為島嶼作戰提供匿蹤的後勤補給。（圖：美國陸戰隊）

〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制中國在第一島鏈日益增長的軍事威脅，美國陸戰隊正加速演練全新的作戰模式。根據軍事媒體《Naval News》報導，美軍陸戰隊近日在日本沖繩，首度於大型演習中，投入其最新的匿蹤無人補給艇（ALPV），其規劃的航行路線，更一度直逼距離台灣僅約160公里的島嶼。

這款名為「自主低輪廓載具」（ALPV）的無人艇，是美國陸戰隊為執行「遠征前進基地作戰」（EABO）而開發的關鍵裝備。其核心戰術是將小規模、高機動的部隊，分散部署於第一島鏈的各個島嶼上，如同海上游擊隊。而ALPV就是他們的「海上幽靈」，它採用獨特的「半潛式」設計，能大幅降低雷達截面積，悄無聲息地穿梭於敵方火力威脅下的海域，為各島嶼上的部隊，運送彈藥、水糧等關鍵補給。

演習路線曝光 原計畫直抵台海周邊

在此次代號為「堅毅之龍2025」（Resolute Dragon 2025）的美日聯合演習中，這艘ALPV於9月13日從沖繩出發，執行為期三天的自主航行與運補測試。根據陸戰隊公布的圖資，其原定的第三段航程，計畫將延伸至日本最西南端的與那國島與西表島，該區域距離台灣東岸，不足160公里。儘管最後該航段被取消，但已明確展示，美軍正積極演練在台海周邊，進行匿蹤後勤補給的能力。

報導指出，美國陸戰隊目前已知擁有3艘ALPV，其中1艘已「無限期」前進部署於西太平洋。隨著陸戰隊在該區的訓練與熟悉度不斷提升，未來可能為其加裝防禦性武器。此一新銳裝備的投入，再次證實美軍正嚴肅看待第一島鏈的防務，並積極發展能在與中國的潛在衝突中，維持部隊持續作戰的韌性。

