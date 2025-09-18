全球首款！以色列「鐵束」雷射防空系統 年底前投入實戰

以色列「鐵束」（Iron Beam）雷射防空系統，在夜間進行實彈攔截測試的畫面。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕科幻電影中的雷射武器，即將在以色列成為現實。根據《路透》報導，以色列國防部17日宣布，其研發多年的高功率雷射防空系統「鐵束」（Iron Beam），已成功完成一系列關鍵測試，為年底前正式投入實戰部署，清除了最後的障礙。此舉將使以色列成為全球第一個擁有此類作戰能力的國家。

以色列「鐵束」（Iron Beam）雷射防空系統的核心——高功率雷射發射器的特寫鏡頭。該系統能發射高能量雷射光束，在數秒內燒毀10公里內的火箭與無人機，其幾乎為零的發射成本，將徹底改變現代防空作戰的樣貌。（路透）

以色列國防部在聲明中指出，「鐵束」系統在以色列南部進行了為期數週的測試，在完整的作戰配置下，證明了其在各種場景中，有效攔截火箭、迫擊砲、飛機與無人機（UAV）的能力。國防部研發部門負責人巴蘭（Amir Baram）表示：「這是世界首次，一款高功率雷射攔截系統達到了完全的作戰成熟度。」第一批系統預計將在今年底前，正式整合至以色列國防軍（IDF）的防空陣列中。

「鐵束」最大的革命性，在於其極低的攔截成本。一名以色列國防官員透露，相較於一枚成本至少5萬美元（約新台幣153萬元）的「鐵穹」（Iron Dome）攔截彈，每一次雷射攔截的邊際成本，「估計不到幾塊錢美元」。這種巨大的成本差異，將徹底顛覆防空作戰的經濟效益，讓以色列能以極低廉的代價，應對來自加薩或黎巴嫩的大量廉價火箭與無人機攻擊。

據軍聞網站《Breaking Defense》報導，「鐵束」是一款地面型的雷射武器，能在約10公里的範圍內，以「數秒」的時間燒毀或熔化來襲目標。未來它將與以色列現有的多層次防空系統進行整合，包括負責攔截彈道飛彈的「箭式」（Arrow）系統、中程的「大衛投石索」（David's Sling），以及短程的「鐵穹」飛彈系統，構成更為綿密、更具成本效益的防空火網。

