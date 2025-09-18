林煥榮教授：政府預算應引導產業研製具有競爭力的人工智慧無人機

中科院產製的「銳鳶Ⅱ型無人機」。（記者廖振輝攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕經由俄烏戰爭實戰驗證，無人機的戰術運用及反制無人機系統的發展，已成為現今最受矚目的軍事對抗武器系統，今起在台北舉行的航太及國防展中，各國廠商爭相推出新款無人機及各具特性的無人機反制系統，無人機聯盟成員丶國立虎尾科技大學教授林煥榮發表專文認為，無人機的產業政策必須要有更高的格局與更明確的堅持，才不會虛擲公帑。

他建議，政府預算應引導產業研製具有競爭力的人工智慧無人機，尤其是適當Ai算力與飛行控制合一的低功耗軟硬體共用平台，來推動廠商進步。

請繼續往下閱讀...

以下為林煥榮教授以「臺灣的無人機產業策略」發表專文，自由軍武頻道以全文轉載方式，呈現專文全貌。

臺灣的無人機產業策略

在本屆的台北國際航太及國防工業展中，無人機帶著俄烏戰場上的實證光環，儼然成為航太國防業界的顯學。從載具特性、動力系統、結構材料、任務模組、飛控軟硬體到群攻能力，主要系統廠商和相關供應鏈佔據了展場一半以上的展位。

其實，政府也前瞻了這個產業的趨勢，早在蔡英文總統任期之內就用軍用商規無人機的預算，迅速帶動整個產業鏈的百家爭鳴。然而，要真正引領產業發展，政策的引導遠比預算投入更為重要；伴隨著AI人工智慧與算力的快速發展，如何發揮台灣在晶片製程與精密機械的技術優勢，是最重要的課題。從概念設計、原型製作、測試精進到投入量產，我們需要克服投入成本高、市場規模小的產業現況。因此，無人機的產業政策必須要有更高的格局與更明確的堅持，才不會虛擲公帑。

當前該堅持的方向，就是無人機必須實現最高程度的自主化，把對於操作人力和技術的依賴降到最低。這包含：

1.自主飛行（在室內或者無GPS下精準地定位避障）。

2.自動辨識、追蹤、鎖定與跟隨目標。

要達成前述條件，我們必須要以軟體為核心，整合地面任務規劃與機群管理、酬載應用、飛行控制、通訊與導航系統，達成接近完全無人化的自主能力，並結合AI收集使用者經驗，達到每三個月就能夠以軟體更新的方式，不斷提升無人機的性能和任務執行的精準度，同時也提高了敵人反制的難度。國防部以及本土的無人機業者，也必須要認知，在數量最大，用途彈性最廣的中、小型無人機（軍方稱為一、二、三級），有必要建立通用的模組構型（例如Anduril 的Ghost；或是Aero Viroment的Red dragon），增加跨界機種的機體段互通彈性，這樣才能顛覆傳統製造的規則，降低價格甚至可以分散生產。

接著要談到如何面對在質與量都領先的中國無人機產業，以及克服供應鏈的挑戰。由這次參展的產品，大致可以歸納出近期比較明顯的進展有二個方面：

1.對於飛行控制、定位晶片以及演算法有了突破。

2.無人機使用的高能量密度電池超過300wh/kg 門檻，有機會完成全球電池芯市場急欲突破中國寧德時代寡佔的去紅目標。顯然，國內推動無人機產業，軍用商規政策帶動了大小廠商投入在關鍵零組件與整機的研發，成果將漸漸呈現於國人面前，建立了相當的技術水準和發展潛能。

當下，中科院銜命於嘉義民雄建置「航太暨無人機產業園區」，如何以政策和預算引導產業投入，透過建立完整的無人機生態系，積蓄創新的動能，同時創造產業的技術優勢；而無人機具有Ai自主並偕同執行任務是發展趨勢，政府預算應引導產業研製具有競爭力的人工智慧無人機，尤其是適當Ai算力與飛行控制合一的低功耗軟硬體共用平台，來推動廠商進步。透過運用AI，讓後續產製的無人機朝自主化的方向發展，如此才能利用有限資源發揮出最大的效益。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法