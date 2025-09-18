安捷引進歐洲AR3無人機 原廠Tekever有意授權在台生產

安捷航空與歐洲無人機大廠Tekever簽署合約引進AR3無人機。（安捷提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕歐洲AI無人機大廠Tekever與安捷航空今（18）日在2025台北航太國防展簽署合約，宣布引進曾在俄烏戰場累積逾萬小時實戰經驗的AR3無人機，並推動「有人機與無人機協同作業」（MUM-T），結合安捷的飛航訓練專業與TEKEVER的AI技術，共同打造全天候、零時差的情報監視與偵察（ISR）能量。

安捷航空董事長高健祐說，這次合作正式帶出台灣在有人機與無人機協同作業上的新概念，年底將展出無人機作業能量，並逐步推出無人與有人平台協調演練。他強調，TEKEVER是一家AI公司跨足無人機領域，在烏克蘭戰場有大量實戰經驗，其AI平台歷經上萬小時整合，與安捷的合作能在防衛韌性上提供全新選擇。

請繼續往下閱讀...

高健祐指出，MUM-T在國際間是熱門趨勢，初期作業會分開進行，未來再逐步融合，形成更完整的應用模式。他並受訪透露，為配合政府「國防自主」政策，Tekever也有意授權台灣生產無人機與技術移轉，目前已積極與在地廠商洽談，在台落地生產將是未來的可能方向。

Tekever國防事務副總監Scott McClelland則說，之所以選擇與安捷合作，是因為在這個團隊中找到兼具誠意、熱情與能力的夥伴，「他們的學習能力非常強，我們無法想像有更好的合作對象來引進系統到台灣。」他強調，這不僅是單純設備合作，而是長期策略夥伴關係，未來將推動UAS（無人機系統）在台灣的落地應用，提升防務與公共安全能力。

安捷航空董事長高健祐（左）透露，原廠Tekever有意願授權在台生產、技轉生產AR3。（安捷提供）

AR3是目前國際上經驗最豐富的中型無人機之一，具備模組化設計，可快速更換酬載，包括合成孔徑雷達（SAR）、光電紅外線（EO/IR）、SIGINT電子偵蒐與通訊中繼模組；同時擁有固定翼與垂直起降（VTOL）雙重優勢，最長可執行16小時以上任務。

另外，AR3搭配TEKEVER的AI任務平台ATLAS，能進行即時影像分析、熱區圖標示與多機協作，將數據轉化為可用情報，強化戰場態勢感知。該機不僅在烏克蘭協助部隊鎖定高價值目標，也被英國納入電子戰計畫，用於反制敵方雷達，並在美國特種作戰司令部（USSOCOM）演訓中展現抗干擾能力。

安捷也在現場展出「蒼鷹計畫」海上情報中心，首次公開半年來升空訓練所獲得的寶貴影像，該計畫以Tecnam P2012 Sentinel SMP多任務飛機為核心，搭載SAR、EO/IR與深光達（LiDAR）等感測器，負責廣域掃描與態勢建立，無人機則深入重點區域長時間停留監控，藉由AI輔助回傳形成全天候ISR能量，盼藉此提升台灣在灰色地帶行動下的監控與防衛韌性，建立民間航空支援國防的新模式。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法