台北國防展登場 AIT大讚台灣國防產業成熟、推40餘美商盼深化合作

〔記者吳哲宇／台北報導〕2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）今天（18日）起至20日在南港展覽館登場，國防部長顧立雄、立法院副院長江啟臣、AIT副處長梁凱雯及捷克參議院外交國防與安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）及各國駐台使節皆出席開幕儀式。梁凱雯致詞時大讚台灣的航太與國防產業展現了令人矚目的成長與成熟。隨後顧立雄、江啟臣等人也到美國館參觀。

梁凱雯致詞時稱讚，TADTE已發展為亞洲首屈一指的航太與國防展覽之一，不僅展示尖端科技，更是促進夥伴關係的平台，強化了區域安全與繁榮。

AIT副處長梁凱雯致詞時大讚台灣的航太與國防產業展現了令人矚目的成長與成熟。（記者吳哲宇攝）

梁凱雯致詞指出，開幕展覽所呈現的先進技術與能力，對美國在台協會而言，正是推動強化美台在安全、韌性與連結性合作三大核心優先事項的重要工具，今年：人工智慧、量子科技、自主系統與先進材料的融合使展覽具有特別的意義，並迅速重塑航太與國防格局。

梁凱雯補充，像這樣的展覽，正是將創新轉化為實際解決方案與戰略合作的關鍵場合。美國也很驕傲，今年展出規模是歷年來最強大的一次，有超過40家美國企業展現美國的創新與卓越。美國館自2023年以來規模翻倍，這不僅顯示台灣市場的重要性，也代表著雙方經濟合作的深化。

梁凱雯指出，參展的美國企業帶來的不僅僅是產品，他們帶來的是以創新、品質與可靠為核心價值的夥伴關係。從既有的國防承包商到充滿活力的新創公司，我們的參展商代表了美國與可信賴夥伴攜手合作，共同應對複雜安全挑戰的承諾。

梁凱雯強調，台灣的航太與國防產業展現了令人矚目的成長與成熟。自主國防計畫、精密製造能力與科技創新已獲得全球的肯定，台灣的國防供應商更是全球供應鏈中不可或缺的重要節點。

