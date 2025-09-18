顧立雄參觀國防展美國館：厚植國防自主台美有共識、探討在台生產

國防部長顧立雄等人至國防館參觀。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕2025台北國際航太暨國防工業展今天（18日）起至20日在南港展覽館登場，國防部長顧立雄、立法院副院長江啟臣等人並赴展館參觀國防自主成果，以及各廠商攤位。顧立雄表示，韌性、自主、創新，因為要有韌性，所以要建構國防自主的能量；台美厚植國防自主能量、讓台灣有韌性作戰能力，台美之間都有共識。不管是在技術合作，還是落地生產等，都會有進一步的探討。

顧立雄、江啟臣等人除了到國防館聽取官兵報告國防自主研發成果之外，也有到航太館、無人機亞創中心參觀，了解政府及民間單位在太空、無人機領域研發成果。其中，顧立雄等人也有到捷克、美國館致意，並了解國際軍備科技發展趨勢。

請繼續往下閱讀...

對於這次航太展內容，顧立雄表示，韌性、自主、創新，因為要有韌性，所以要建構國防自主的能量，在建構自主國防韌性的同時，要不斷尋求創新，這是要展現給國人看的。

國防部長顧立雄（右二）等人於國防館MA2T戰車前合影。（記者吳哲宇攝）

此外，顧立雄今天也與AIT代理處長梁凱雯一起到了美國館，對此顧立雄回應，台美軍事交流一向頻繁，在厚植國防自主能量、能夠讓台灣有韌性作戰能力，台美之間都有共識，後續會逐步堅實相關國防能量，不管是在技術合作，還是落地生產等，都會有進一步的探討。

針對國安會諮委黃重諺指出，後續國防投資，會聚焦在更智慧化的決策系統並導入AI人工智慧進行戰場管制，顧立雄說，AI在輔助決策系統上一定會扮演重要角色，在相關的AI引進上面，國防部會加速發展，讓戰力透過AI輔助，不管是指管、還是情報輔助決策系統等，都會有很大助益。

國防部長顧立雄（右）至捷克館參觀。（記者吳哲宇攝）

至於今年國防展中科院展出大量新式無人機，是否會納入特別預算？顧立雄指出，特別預算條例已經送到行政院審查，相關項目要等條例通過後再提出，目前都在規劃中。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法