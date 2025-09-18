國防展藏驚喜！冰冷槍械握在Show girl手上你看過？

圖為展場表演女郎手持西格&紹爾當家武器M250輕機槍。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕2025台北國際航太暨國防工業展今天（18日）起至20日在南港展覽館登場，不過館中並非只有陽剛的武器裝備，其實各家廠商也請來眾多表演模特兒，讓自家產品更加亮眼、更能被關注。本報今日便成功捕捉德光槍械商西格&紹爾（SIG Sauer）的Show girl，持握手槍丶步槍的樣貌，相當驚豔，讓「美」與陽剛、冰冷的槍械產生碰撞，其畫面讓路人也不禁目瞪口呆。

圖為展場女郎手持台灣國造T91步槍。（記者吳哲宇攝）

今年國防展規模為歷屆最大，有14國、逾400家廠商參展。中科院下午即將與美商Anduril、加拿大Airshare、義大利裔美商Leonardo DRS、美商AeroVironment、美商MARTAC及美商諾格公司（Northrop Grumman）等6家國際大廠簽署合約與合作備忘錄，合作範疇涵蓋戰車升級、無人載具與整合指揮系統，為台灣國防自主與國際合作再下一城。

其中，德商西格&紹爾則為美軍下一代突擊步槍及班用機槍製造商，旨在開發和製造將取代M-5A4的XM-1突擊步槍，對此西格紹爾則開發出XM7步槍及XM250機槍。

國防展各家國防廠商雲集，展場Show girl同樣大放異彩，手持槍械。（記者吳哲宇攝）

圖為展場表演女郎手持西格&紹爾MPX衝鋒槍。（記者吳哲宇攝）

