國防部明年多3位中將員額 軍方盛傳「這個校長」由少將升為中將

賴清德總統（中）在8月19日與國防部長顧立雄（右3）、國安會秘書長吳釗燮（左3）等人一同出席「國防醫學大學揭牌典禮」。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕根據國防部明年度公開預算書顯示，國軍明年的中將預算員額，將自今年的57人增至60人，除了明年新成立的海軍濱海作戰指揮部，指揮官確定為中將編階之外，政府高層官員今天透露，國防醫學院已在今年8月1日改名並升格為國防醫學大學，但校長編階卻仍是少將，明年則有可能會調整為中將位階。

這位資深政府官員指出，國防部系統目前有兩所大學，一是上將校長位階的國防大學，另一所則是目前為少將位階的國防醫學大學，兩者校長的位階落差太大，加上國防大學所轄的幾所學院（如管理學院丶理工學院丶政戰學院）也是少將校長位階，國防醫學大學是經過教育部同意升格，學校雖然升格了，軍方對校長位階卻未同步調整，有點說不過去。

請繼續往下閱讀...

他表示，行政院已修正通過國防醫學大組織規程，並送立院備查，目前雖然還是維持現行的少將校長位階，但因為國防部115年度預算內，已有增加三位中將員額的經費，預料年底或是明年上半年應會再次啟動組織規程的修正，屆時國防醫學大學校長將成為中將位階。

賴清德在8月19日親自出席國防醫學大學揭牌典禮時表示，升格代表國防醫學院過去數十年的努力獲得各界肯定，也代表國家大力支持國防醫學發展，盼未來承接更重大使命，除了報效國家、服務社會也能夠造福民眾。他強調，國防醫學大學也是全國唯一兼具軍事任務、醫學教育的高等學府，是有雙重任務的英雄培育基地，他是醫界出身的總統亦是三軍統帥，責無旁貸，一定大力支持發展。

根據國防部115年度預算書顯示，主計局編列明年度攸關薪俸、加給的各階級官兵預算員額，115年度的中將預算員額將達60人，比起今年度的57人還要多3人，代表未來國軍部隊將有新增3位中將的空間；上將、少將則維持7人、244人。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法