大秀海、陸、空儎台 Anduril曝在台建立產能 共拓亞太軍工版圖

以「梭魚-500」為原型的低成本巡弋飛彈，未來目標在國內尋求攻陸尋標器改裝，並建立在地產能進行籌購。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕2年一度的「台北國際航太暨國防工業展」今（18）日展開，此次展會主軸之一的國內、外合作成果亮點，當屬日前執行長親自抵台交貨的美國國防新創公司Anduril莫屬；在併入國防館「聯名」展示後，這間軍工獨角獸一口氣秀出水下、海上、陸地和空中共5款儎台，大展台、美軍工合作宏略。

儘管是處女秀，但該公司人員表示，這場展示不只聚焦國內軍售和國際市場，也是紮根在地生產、甚至納台灣為產業鏈一員的起點。

此次加入國防館、首次與中科院「聯名」陳展的美國防公司安杜里爾工業，一共擺出陸、海、空三域5款產品，包含水下的「Dive-LD」自主無人載具、「銅斑蛇」（Copperhead）自主水雷：另有梭魚-500（Barracuda-500）為原型的「低成本巡弋飛彈；陸、空方面則加入日前交付國軍的「Altius 600M」反裝甲無人機，以及美陸軍現役的「Ghost-X」旋翼無人機。

在大秀裝備之餘，Anduril今天也和中科院簽署採購合約、合作備忘錄（MoU），讓「台、美合作」不僅止於口號和裝備上的國旗與字樣，而是白紙黑字的行動實踐；記者實地詢問現場中科院人員得知，除已交貨的反裝甲無人機，水下無人載具、自主水雷和低成本巡弋飛彈是透過合作協議引進，在現有產品下整合國內關鍵零組件，進而成為適用我國的不對稱作戰利器。

ALTIUS 600M反裝甲攻擊無人機模型。（記者陳治程攝）

以水下無人載具為例，據了解，中科院在引進裝備後，預劃運用該儎台的合成孔徑聲納、院方自研設備，並藉情資平台串連我國既有的商業、軍規水文資料庫，建構更高效、體系化的水下之眼。不過，後續合作還有待原廠來台進行產業評估，才會有更具體的進展。

至於美陸軍現役的「Ghost-X」偵蒐旋翼無人機，Anduril東亞區管理總監Alexander Chang向記者表示，儘管這只是初次亮相，但未來不排除將此向國軍提案、並觸及國際客戶；而台灣作為印太局勢的中心，Anduril長遠上想在台灣建立產能，並深化產業鏈關係，以此為起點共拓亞太的軍工版圖。

本屆展會首度亮相、美陸軍現役的「Ghost-X」旋翼偵蒐無人機。（記者陳治程攝）

美國國防公司Anduril在本屆台北航太國防展聯名中科院展出的Dive-LD水下無人載具（左）、銅斑蛇自主水雷（右）（記者陳治程攝）

