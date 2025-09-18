北約測試巴士級「無人飛船」 反制中俄海底電纜威脅

圖為芬蘭Kelluu公司開發的氫動力無人飛船。北約組織正積極評估，如何運用此類看似過時、卻具備低成本與長航時優勢的「浮空器」，來反制中俄等國在海底電纜破壞等「灰色地帶」衝突中所構成的威脅。（圖：Kelluu）

羅添斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在中國間諜氣球事件引發全球對「浮空器」軍事潛力的關注後，北大西洋公約組織（NATO）正積極探索，如何將這類看似過時的科技，轉化為反制敵人的新利器。根據軍事網站《The War Zone》報導，北約正在葡萄牙外海舉行的年度軍演中，測試一款巴士大小、由芬蘭開發的氫動力無人飛船，以評估其作為海上持久監控平台的潛力。

北約此次名為「REPMUS 25」的演習，旨在尋求新型的無人載具技術，以強化聯盟防禦。而芬蘭Kelluu公司開發的這款無人飛船，其測試目標，被認為是直接劍指俄羅斯與中國日益猖獗的「灰色地帶」威脅。近年來，波羅的海等地發生多起海底電纜遭蓄意破壞事件，芬蘭當局便曾指控與俄羅斯有關的船隻涉有重嫌。由於此類行動極具隱蔽性，傳統的機艦巡邏成本高昂且難以做到全時域覆蓋，低成本、長航時的無人飛船，便成為理想的解決方案。

這款無人飛船長約12公尺，可搭載光電/紅外線攝影機與電磁訊號偵測器等設備，在低空持續飛行長達12小時，對直徑300公里的海域進行監控。其幾乎無聲、無廢氣排放的特性，使其具備高度的隱蔽性。北約盟軍海上司令部發言人亞伯拉罕森（Arlo Abrahamson）表示：「我們希望將這些系統，交到我們的操作員手中，並確保這些系統能滿足盟軍的作戰需求。」

A Finnish hydrogen-fueled dirigible called “Kelluu” is participating in NATO's annual REPMUS exercise.

The long-range reconnaissance airship covers an area up to 300 km in diameter.

And the promotional video is beautiful. pic.twitter.com/TZYsZaqE4K — Roy???????? （@GrandpaRoy2） September 17, 2025

事實上，不只北約，全球主要軍事強權都已重新投入「浮空器」的研發。報導指出，中國便在其西北的偏遠地區，建造了巨大的飛船庫，用於發展可能執行情蒐、通訊中繼甚至作為無人機發射平台的高空飛船。Kelluu公司的無人飛船，先前已在芬蘭空軍的演習中進行過測試，接下來還將參與北約在拉脫維亞的另一場演習，顯示其已成為北約尋求不對稱作戰優勢的重要選項之一。

