中科院、MARTAC簽合作MoU M18/T18無人艇有望引進台灣

與美商MARTAC合作密切的國內代理商志伸公司，在本屆台北航太暨國防展中，擺出該廠的Muskie M18小型多用途自主無人艇。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕「2025台北國際航太暨國防工業展」今日起至本周六（20日）在南港展覽館登場，而首日亮點之一，即是中科院與北美6軍工廠的採購暨備忘錄簽約儀式，其中，美商MARTAC提供的無人艇和自主避障系統，將協助我海軍建構海上不對稱戰力；據廠商表示，中科院和該廠簽約後，未來有望以商購引進M18/T18系列無人艇，拓展作戰能量。

中科院下午與美商Anduril、AeroVironment空境、美商MARTAC海事戰術和諾格（Northrop Grumman），以及加拿大Airshare、義大利Leonardo DRS美國分公司共6間國際軍工大廠，簽署採購合約及合作備忘錄，範疇涵蓋戰車升級、無人載具與整合指揮系統，為我國防自主、國際結盟再下一城。

Muskie M18小型多用途自主無人艇的尾部。（記者陳治程攝）

其中，MARTAC與中科院所簽署之合作內容，為「無人艇智慧型海上自主避障與多用途運用構型共同開發及在地生產」，透過引進該廠以AI輔助的船隻航行系統，有效強化我國海軍無人艇自主航行、攔截及多艇協同作戰等能力；也著眼該廠既有儎台的引進，協助中科院發展多元構型裝備、各取所長，提升國防自主能量。

對此，與該廠合作密切、負責無人艇商品的國內代理商志伸公司向本報透露，此次在國防展擺出的「Muskie M18」無人水面戰員，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。其系統能自主運作、避障，更具備模組化改裝彈性，配合任務需求執行情監偵（ISR）、蜂群攻擊／自殺攻擊，甚至是反潛作戰、艦隊護衛等功能，發展潛力大。

志伸公司另透露，在M18外，中科院未來也有望引進另款小型的T18「魔鬼魚」（Devil Ray）無人艇，擴展國內同儎台多構型的研發能量，進一步協助前瞻的「有－無人協同」（MUM-T）作戰架構在海軍成形。

該展示艇側邊清楚可見美商MARTAC與代理商志伸公司的標誌。暗示我國未來以商售方式引進艇身的可能性。（記者陳治程攝）

