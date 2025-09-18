德軍火巨頭萊茵金屬暗示 最新匿蹤無人機已在烏克蘭秘密實戰

圖為德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）首度公開的FV-014匿蹤遊蕩彈藥（自殺式無人機）。（圖：萊茵金屬）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國軍工巨頭萊茵金屬（Rheinmetall）在近日一場防務展上，似乎透過一句精心設計的宣傳詞，巧妙地暗示其最新開發的匿蹤無人機，已經在烏克蘭戰場進行了秘密的實戰測試。根據烏克蘭軍聞網站《Defense Express》報導，此舉不僅揭示了一款前所未見的新武器，更可能暴露了德國在軍援烏克蘭上的新動向。

萊茵金屬上週在倫敦「國際防務與安全裝備展」（DSEI）上，首度公開了一款名為FV-014的新型遊蕩彈藥（loitering munition，俗稱神風無人機）。然而，該公司在展場看板上，卻簡潔有力地寫道：「萊茵金屬的無人機經戰鬥測試（battle-tested）、可規模化且完全認證。」

《Defense Express》分析，由於FV-014是首度公開亮相，根本不可能有任何已知的實戰紀錄，這個矛盾的說法，只有一個合理的推論：其原型機已在唯一可能的真實戰場，也就是烏克蘭，進行了秘密的實戰驗證。

根據現場公布的資料，FV-014是一款具備匿蹤外型的電動無人機，可從發射箱中彈射起飛，航程達100公里，滯空時間為60分鐘。其搭載的5公斤重彈頭，足以對付多數裝甲目標。萊茵金屬並宣稱，該型無人機無需衛星導航訊號即可運作，並具備「蜂群」（swarm）作戰能力。

報導進一步分析，萊茵金屬之所以在已有以色列合作夥伴Uvision公司的情況下，仍積極開發自家的遊蕩彈藥，其背後有著複雜的地緣政治考量。由於以色列過去曾阻止其授權生產的「英雄」（Hero）系列遊蕩彈藥，被轉交給烏克蘭，讓德國在軍援上備受掣肘。開發一款完全由歐洲掌握技術的替代品，將讓德國與歐洲盟邦，在未來的軍事援助上，擁有更大的自主權。

