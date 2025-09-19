攜手加國廠商打造無人機「硬殺」 中科院：建立全國CI共同圖像

中科院導入加拿大廠商AirShare具降落傘功能的低成本彩帶式火箭彈系統，精準施放彩帶絲纏繞無人機螺旋槳失去飛行能力「硬殺」，再搭配降落傘功能使無人機緩降，同時以最經濟方式及最安全的回收方式保護國軍部隊及關鍵重要設施安全。（圖：中科院提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕2025台北航太國防展18日開幕，中科院與加拿大廠商AirShare簽署合約，協議整合Overwatch Interceptor系統，將針對中科院自研反制無人機系統（CUAS）結合雙方技術優勢，導入該公司低成本彩帶式火箭彈系統的「硬殺」攔截手段，以最經濟的方式保護國軍部隊及關鍵重要設施。

中科院長李世強中將與AirShare執行長惠特克（Rick Whittaker）簽署Overwatch Interceptor系統整合協議， 將結合雙方技術優勢，在中科院CUAS基礎上導入A商具降落傘功能的低成本彩帶式火箭彈系統，精準施放彩帶絲纏繞無人機螺旋槳失去飛行能力「硬殺」，再搭配降落傘功能使無人機緩降，同時以最經濟方式及最安全的回收方式保護國軍部隊及關鍵重要設施安全。

中科院電子研究所所長洪國洋說，針對跟加拿大彩帶式火箭結合，因為我們自己開發的UDS是採開放式系統架構，所以不管是針對感應器或主動反制的機制，都會來做順利結合。由於無人機威脅目標越來越多元，現階段用軟殺手段對部份無人機威脅無法防護。最重要的是A商產品具備降落傘功能，為配合國家國土防衛韌性需求，很多關鍵基礎設施（CI）都有建置需求，因此希望透過此系統降低擊落無人機在都市人口密集區可能造成的傷害，且這型火箭彈價位低。

他指出，預計今年底就會在九鵬與中科院無人機防禦系統UDS整合，並進行實彈演練，確認整個完成後，就會配合國土辦為CI建置無人機反制系統的需求，建立具備共同圖像、區域聯防、平戰轉換及主動防禦的架構，C2的指管系統由中科院負責整合，所有硬體、雷達等則與通過認證的廠商合作，透過中科院上層的C4SIR聯合指管，就可以在各部會建設整體CI共同圖像，甚至進一步與國軍整合，達成全國CI共同圖像，讓國軍可以協防，達成平戰轉換目標。

中科院與加拿大廠商AirShare簽署合約，協議整合Overwatch Interceptor系統，將針對中科院自研反制無人機系統（CUAS）結合雙方技術優勢，導入該公司低成本彩帶式火箭彈系統的「硬殺」攔截手段，以最經濟的方式保護國軍部隊及關鍵重要設施。（圖：取自中科院臉書專頁）

作為首個和中科院合作加拿大廠商，惠特克會後受訪說，這凸顯多方面的重要改變，加拿大與台灣長期都是講求創新的國家。他回應本報提問說，這絕對符合台灣建構「不對稱戰力」的需求，他說，戰爭型態正在劇烈改變，不能再像過去花費數十億、數百萬美元，去對付只需要花幾千美元就能製造的威脅。這一點必須改變，而加台合作恰好是完美結合，也在最恰當的時機發生。

至於與台灣合作是否將受到中國等干預？惠特克說，以目前來看沒有。我認為情況很清楚，我們可以非常有信心地推動這項合作。回應本報提問該火箭彈是否符合我國「不對稱戰力」方針？惠特克對自家公司「低成本」優勢具有信心，舉例而言可以利用市售的商用零件如3D列印的材料、市面上的馬達及台灣生產的電路板，並且極大化其效能，打造既安全又具成本效益的系統，有效因應無人機威脅。

媒體詢問是否考慮在台生產？惠特克說，絕對會考慮在台生產，這是該公司價值主張之一，即「隨處生產」，甚至只需要一個貨櫃，不需要大型工廠或複雜的供應鏈，以符合其核心策略，以世界各地能夠取得的零件生產。

談及台灣優勢，他強調，台加關係一向很好，且台灣優勢多不勝數，包括很強的工程能力、很先進的製造技術、優秀的機械加工技術，同時具有龐大的重層防禦需求，這令合作充滿潛力，且台灣已走上正確道路，只要繼續保持方向前進，絕對沒問題。

