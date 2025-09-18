低成本巡弋飛彈成本須低於650萬 中科院：有信心做到

中科院副院長簡定華在簽約儀式後主持記者會。（記者涂鉅旻攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院今日與6家國外知名國防大廠簽署合約或合作備忘錄，其與美商安杜里爾（Anduril）合作的「低成本自主巡弋飛彈」，成本須低於650萬以下；中科院長李世強更曾表達，若達不到此標準就算「失敗」。對此，中科院副院長簡定華今表示，這是經評估生產能力、成本的結果，若高於此標準就不叫「低成本」，也會與一開始的設想不同。中科院會在此範圍內達成，並有信心做得到。

中科院與美商安杜里爾（Anduril）合作研製「低成本自主巡弋飛彈」更是吸睛。從中科院發布的影片可見，這型飛彈採16聯裝，可裝在四輪貨車內，且可以網狀網路聯繫「群攻」，對敵方目標施以飽和攻擊，中科院今日也與安杜里爾簽署合約，促成雙方更緊密的合作契機。

值得注意的是，李世強昨日曾說，若該案成本不在650萬以下，就算沒有達標、失敗。媒體今日在中科院簽署合約、備忘錄後，詢問在場中科院人士對此看法。

中科院副院長簡定華說，針對李世強所言，中科院就是「使命必達」，這是經評估生產能力、成本的整體結果。中科院希望在與廠商合作後，仰賴各自的強項與能力去發展，因此屬於共同研發、共同生產的概念，李世強才說，若成本不低於650萬元以下，就不叫做低成本自主巡弋飛彈，而是變成「高成本」，跟原先預想不同。因此，一定會把成本控制在此範圍內，也有信心做得到。

另外，中科院評估「低成本自主巡弋飛彈」的產線建置，大約需要18個月時間，中科院神龍計劃主持人孫春青表示，這是廠商評估結果，以中科院的生產能量與國內生產線，18個月就可以達到目標，且比南韓的24個月還快，因此「我們的能量基本上蠻強的」。

