丹麥強軍 將首次採購長程打擊武器

〔編譯管淑平／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭，喚醒北歐國家的防禦警覺心。丹麥17日宣布，將採購長程精準打擊武器，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）並將這項決定，稱為「丹麥國防政策的徹底轉變」。

《紐約時報》17日報導，這是丹麥首次採購這類武器，在歐洲安全情勢因俄羅斯威脅籠罩而持續緊繃之際，佛瑞德里克森17日表示，這是對俄羅斯在烏克蘭戰爭的回應，「毫無疑問，俄羅斯在未來多年，都將是丹麥和歐洲的威脅」。

佛瑞德里克森未具體說明丹麥將採購的武器系統，但是重申，丹麥的用意是嚇阻，而非發動攻勢，「我們不是會發動攻擊的一方，俄羅斯才是」。丹麥官員也未透露預計的採購金額，表示正在評估不同的武器系統。外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）說，目標是買「我們永遠不必得使用的武器」。

俄羅斯對丹麥這項決定反應強烈，駐丹麥大使巴賓（Vladimir Barbin）隨即發表聲明，稱丹麥這項計畫「徹底瘋狂」，並指這是對莫斯科的公開威脅，他說，「全世界從來沒有人、任何國家考慮過公開威脅一個核武國家」，「這些聲明無疑地必將被納入考量」。

身為北大西洋公約組織（NATO）成員的丹麥，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，一直堅定支持烏國，已提供超過110億美元的軍事和民用援助；同時丹麥也持續投資重建軍力，近幾個月已下單採購3艘極地巡邏艦、長程無人機，並強化對格陵蘭的衛星監測。這也是歐洲更廣泛擴軍行動的一部分，包括其他北歐國家，以因應地緣政治風險升高，以及美國對全球同盟愈加疏遠。挪威月初與英國簽署135億美元的巡防艦採購案，為挪威歷來最大筆軍購。

