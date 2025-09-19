自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

呂坤修上將親赴大二膽據點 「國旗飄揚的地方，就象徵國家主權」

2025/09/19 08:44

陸軍司令呂坤修上將日前親赴金門大膽、二膽、復興嶼及猛虎嶼等防區前線戰備視導。（圖：取自青年日報）陸軍司令呂坤修上將日前親赴金門大膽、二膽、復興嶼及猛虎嶼等防區前線戰備視導。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令呂坤修上將日前親赴金門大膽、二膽、復興嶼及猛虎嶼等防區前線戰備視導，他向官兵強調，「有中華民國國旗飄揚的地方，就象徵著國家主權」，勗勉全體官兵深刻體認衛國使命，堅定守土有責信念，並時刻保持高度敵情警覺，專注戰訓本務，堅守戰備崗位，以實際行動展現守護家園的決心。

秋節將屆，呂坤修上將日前在政戰主任史順文中將等重要幹部陪同下，親赴金門大膽、二膽、復興嶼及猛虎嶼等防區前線戰備視導，實地走訪離島第一線據點、觀測所及官兵寢室等處所，深入了解部隊戰備整備及生活住用環境現況；同時實施秋節慰勉，頒發團體加菜金，嘉勉官兵平日戮力戰備的辛勞，並親切與每位官兵握手致意，提前預祝佳節愉快。

呂司令強調，「有中華民國國旗飄揚的地方，就象徵著國家主權」，勗勉全體官兵深刻體認衛國使命，堅定守土有責信念，並時刻保持高度敵情警覺，專注戰訓本務，堅守戰備崗位，以實際行動展現守護家園的決心。

此外，呂司令特別叮囑駐島幹部務必嚴肅內部管理、戰備訓練及安全防險等紀律要求，並落實官兵關懷照顧，主動協處官兵疑難問題；另應持恆各類軍風法紀的案例宣教，強化官兵自律守紀認知，確維單位榮譽、安全及整體戰力。

陸軍司令呂坤修上將日前親赴金門大膽、二膽、復興嶼及猛虎嶼等防區前線戰備視導，他向官兵強調，「有中華民國國旗飄揚的地方，就象徵著國家主權」，勗勉全體官兵深刻體認衛國使命，堅定守土有責信念。（圖：取自青年日報）陸軍司令呂坤修上將日前親赴金門大膽、二膽、復興嶼及猛虎嶼等防區前線戰備視導，他向官兵強調，「有中華民國國旗飄揚的地方，就象徵著國家主權」，勗勉全體官兵深刻體認衛國使命，堅定守土有責信念。（圖：取自青年日報）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中