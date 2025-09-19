呂坤修上將親赴大二膽據點 「國旗飄揚的地方，就象徵國家主權」

陸軍司令呂坤修上將日前親赴金門大膽、二膽、復興嶼及猛虎嶼等防區前線戰備視導。（圖：取自青年日報）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令呂坤修上將日前親赴金門大膽、二膽、復興嶼及猛虎嶼等防區前線戰備視導，他向官兵強調，「有中華民國國旗飄揚的地方，就象徵著國家主權」，勗勉全體官兵深刻體認衛國使命，堅定守土有責信念，並時刻保持高度敵情警覺，專注戰訓本務，堅守戰備崗位，以實際行動展現守護家園的決心。

秋節將屆，呂坤修上將日前在政戰主任史順文中將等重要幹部陪同下，親赴金門大膽、二膽、復興嶼及猛虎嶼等防區前線戰備視導，實地走訪離島第一線據點、觀測所及官兵寢室等處所，深入了解部隊戰備整備及生活住用環境現況；同時實施秋節慰勉，頒發團體加菜金，嘉勉官兵平日戮力戰備的辛勞，並親切與每位官兵握手致意，提前預祝佳節愉快。

呂司令強調，「有中華民國國旗飄揚的地方，就象徵著國家主權」，勗勉全體官兵深刻體認衛國使命，堅定守土有責信念，並時刻保持高度敵情警覺，專注戰訓本務，堅守戰備崗位，以實際行動展現守護家園的決心。

此外，呂司令特別叮囑駐島幹部務必嚴肅內部管理、戰備訓練及安全防險等紀律要求，並落實官兵關懷照顧，主動協處官兵疑難問題；另應持恆各類軍風法紀的案例宣教，強化官兵自律守紀認知，確維單位榮譽、安全及整體戰力。

