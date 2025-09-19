國慶展演部隊進駐台北聯保廠 陳文星中將：以嚴謹態度與默契完成任務

限制級
為迎接十月十日國慶日，總統府前將舉行盛大的展演活動，由三軍部隊組成的國慶展演部隊，各型車輛丶裝備都已進駐到台北聯合保修廠廠區，陸軍六軍團指揮官陳文星中將昨天就到台北聯保廠勗勉參演官兵，期勉部隊要以嚴謹態度與極佳的默契完成本次展演任務。（圖：取自青年日報）
〔記者羅添斌／台北報導〕為迎接十月十日國慶日，總統府前將舉行盛大的展演活動，由三軍部隊組成的國慶展演部隊，各型車輛丶裝備都已進駐到台北聯合保修廠廠區，陸軍六軍團指揮官陳文星中將昨天就到台北聯保廠勗勉參演官兵，期勉部隊要以嚴謹態度與極佳的默契完成本次展演任務。
為確保國慶展演活動執行順遂，六軍團指揮官陳文星中將昨日在政戰主任及任務部隊主官陪同下，前往臺北地區視導支援國慶展演部隊訓練及整備情形，除致贈加菜金慰勉，同時對任務編組官兵連日來戮力投入訓練之辛勞，表達肯定與嘉許。
陳文星中將指出，雙十國慶是國家重要的節日，不僅是國人共同慶賀的重要時刻，更是國軍展現壯盛軍容的最佳舞臺；期勉官兵以嚴謹態度與極佳的默契完成本次展演任務，並叮囑各級幹部，落實官兵生活照顧，凝聚部隊團結向心，俾利任務圓滿成功。
