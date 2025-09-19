自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 國防MIT > 國防產業

「勁蜂二型」改頭換面再出發 酷似劍翔無人機可毀敵艦雷達

2025/09/19 10:29

中科院在今年度「台北國際航太暨國防工業展」之中，展示「勁蜂二型」無人機，已與「巡飛彈二型」外觀大不同。（記者廖振輝攝）中科院在今年度「台北國際航太暨國防工業展」之中，展示「勁蜂二型」無人機，已與「巡飛彈二型」外觀大不同。（記者廖振輝攝）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」今日進入第二天，中科院自主研發的四款「勁蜂」系列無人機深獲關注。值得注意的是，中科院曾在上屆航太國防展展示「巡飛彈二型」，但為巡飛彈後繼機種的「勁蜂二型」，卻不見前者狹長、渾圓彈體設計，而是更像「劍翔」反輻射無人機，可俯衝攻擊敵軍艦，重創雷達或高價值裝備。

中科院在2023年國防展時，展示「巡飛彈一型」與「巡飛彈二型」無人機，前者為單兵攜帶型，後者則搭載於車輛、艦艇之上，體積明顯大於前者。中科院當時將「巡飛彈二型」採三聯裝方式，裝設於悍馬車之上，彈體渾圓修長，直到發射後，才會展開彈翼飛行。

中科院在2023年台北國際航太暨國防工業展之中，展示「巡飛彈二型」無人機。其彈體渾圓修長、機翼採折疊式。（資料照）中科院在2023年台北國際航太暨國防工業展之中，展示「巡飛彈二型」無人機。其彈體渾圓修長、機翼採折疊式。（資料照）

中科院已將「巡飛彈」全數改名為「勁蜂」無人機，且在今年度國防展之中，展示四款衍生型。值得注意的是，「勁蜂二型」構型與「巡飛彈二型」截然不同，其機身扁平，如同三角翼、無垂尾飛行器，與已服役的「劍翔」反輻射無人機較為相近，發射箱則是裝設在聯結車拖車之上，且形狀較為扁平。

根據中科院敘述，「勁蜂二型」無人機結合EO/IR光學酬載、AI電腦、資料鏈、CRPA抗干擾天線、轉子引擎及高爆彈頭等，具備遠程打擊、長滯空時間等特性，若偵獲敵方目標，即可以高角度俯衝攻擊方式，撞向敵方艦艇雷達或甲板上高價值武器，使敵艦失去作戰能力。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中