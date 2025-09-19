自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

台版雷射反無人機系統亮相 可打瞎、燒毀敵無人機群

2025/09/19 12:07

中科院展示遙控無人機防禦系統的概念，可發射高能雷射擊落無人機。（擷取自中科院影片）中科院展示遙控無人機防禦系統的概念，可發射高能雷射擊落無人機。（擷取自中科院影片）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院在今年度「台北國際航太暨國防工業展」之中，展示多款無人機、精準彈藥與反無人機系統，可發射高能雷射的遙控無人機防禦系統能量深獲矚目。根據中科院發布的影片顯示，雷射系統可燒毀無人機或暫時致盲，且可因應敵無人機群攻戰術，具有裝設於車輛、水面艦上的潛力。

雖然中科院在此次展會之中，並未展示可發射高能雷射的遙控無人機防禦系統實體，但特別展示了遭雷射武器擊毀的無人機殘骸，以及一塊前國防部副部長徐衍璞簽名的鋼板，遭到雷射洞穿的實物。

中科院表示，高能雷射武器可搭配區域防空飛彈、精準火箭或快砲用於近迫防禦，防護重要指揮節點、政經軍樞紐，藉此強化對敵軍無人機、武裝直升機威脅防禦能力。考量近年來「無人機蜂群攻擊」、「小型機動船集圍攻擊」不斷戰術提升，高能雷射武器可作為面對蜂群威脅時的聯合防禦手段之一。

中科院也透過影片陳述，雷射武器深具作戰效益，具有彈匣無限量、單發成本低、反應速度快、命中精度高、附帶損傷小等優點。除了用雷射燒灼敵無人機，低功率雷射若對可見光鏡頭進行照射，也可能使鏡頭暫時失能。

