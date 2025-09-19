自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中共19機艦擾台 騷擾我北、西南、東部空域

2025/09/19 11:36

中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台灰色地帶襲擾，國防部今（19）日表示，自昨（18）日清晨6時至今清晨6時止，偵獲中共各型戰機合計13架次、艦艇6艘在台海周邊活動，其中有8架次軍機逾越台海中線，進入我北、西南及東部空域。

根據國防部公布圖資，昨上午6時至下午4時50分，共軍出動10架次主戰機及直升機，其中5架次跨越台海中線，進入北部與西南空域。另於上午9時05分至10時10分，偵獲1架次共軍輔戰機在西南空域出現。隨後於上午8時25分至下午5時20分，再有2架次直升機進入我東南空域活動。

海上動態部分，國軍偵獲6艘共軍艦艇，持續於台灣周邊海域活動。

國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控與應處，確保國家安全。

