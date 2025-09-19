中科院、美商及龍德強強聯手 要讓無人載具產更多、更快、更便宜

雷虎董事長陳冠如、美商MARTAC代表韓森（Bruce Hanson）、中科院院長李世強、志伸總經理李志昇、龍德造船董事長黃守真（由左至右）一同見證備忘錄簽署。（記者方賓照攝）〔記者涂鉅旻／台北報導〕兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」促成許多合作契機，中科院積極推動軍工技術與民間無人載具跨域結合，為強化無人船功能、具備平戰轉換功能，其與美商MARTAC就AI目標辨識與追蹤、自主攔截、防護屏障部署、多艇協同、海面物體避障、動能攔截及自主戰術決策等技術，簽署合作備忘錄，同時也與國內廠商龍德、雷虎合作，在無人載具領域斬獲更多成果。

中科院表示，為因應新型態作戰環境挑戰，低成本、快速製造成為軍工開發重要趨勢，因此與美商MARTAC簽署合作備忘錄，目的在擴大無人船使用場景，透過此合作案可賦予無人船自主導航、避障、智慧決策等能力，平時可支援海疆偵巡、緝私、巡護、警戒、驅離、救難等勤務，提高無人船使用效益並減少人力預置，達到平戰轉換。



中科院除透過與國際新創公司合作，汲取國際上最新科技研製技術和創新思考概念，縮短武器系統研發部署時程，加強國軍整軍備戰能力，亦與本土企業成功開創快速製造與高效生產的新模式，透過導入雷虎公司成熟的無人載具製造技術，搭配中科院原有軍工產品展現亮眼的核心優勢，在本次聯合陳展之中，展出FPV自殺攻擊無人機、雷射導引無人攻擊直升機、蜂群攻擊無人車、蜂群攻擊無人船、火箭彈攻擊無人船等裝備。

中科院表示，將致力於擴大國內外合作創新，此模式不僅能顯著提升我方無人載具的戰備量能，透過大幅降低單位成本與縮短量產時程，使部隊得以在有限資源下，形成足以牽制對手的強大戰力，展現靈活、彈性及高效的作戰優勢，為未來安全與防衛體系提供堅實後盾。

