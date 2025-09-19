川普擱置120億軍援台灣計畫？ 蘇紫雲：藉機重審視自我防衛投資

美國曾透過軍援方式，援助我國M240機槍。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美媒《華盛頓郵報》18日引述匿名人士報導稱，美國總統川普為與中國領導人習近平舉行峰會，因而暫停一項超過4億美元（約新台幣120億元）的對台軍援，白宮發聲明稱對台軍援決定尚未最終定案。學者蘇紫雲分析，若對比美國今年軍援台灣態度，此訊息真偽有待查證，但這也是我國國防「轉大人」的提醒，在國防預算大幅增長情境下，藉機重新審視自我防衛能力。

《華盛頓郵報》18日的獨家報導引述多位匿名人士說法稱，川普為促成與中國的貿易協定，以及與中國國家主席習近平舉行峰會，因而暫停一項超過4億美元的對台軍援，其中包括彈藥與自主無人機等殺傷力更高的武器裝備。但白宮表示，對台軍援的決定還沒有最終定案。

前美國總統拜登任內曾數度軍援我國，總金額達14.83億美元（約新台幣447億元）。雖然確切項目未獲美國與我國官方正式宣布，但可能包括M240機槍、人攜式刺針飛彈，甚至是MQ-9A無人機。



國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今日受訪表示，這個訊息務必再求證，因為白宮今年4月主動發文，感謝美國國會對於軍援台灣的支持，在川普第二任期剛開始時，美國政府一度宣布暫緩所有對外軍事援助，但很快地恢復持續對台援助的原則；眾議院日前通過眾院版「國防授權法（NDAA）」，依舊將援助台灣明文納入，一篇報導要推翻行政機關與預算文件一直以來的態度，略顯不對等。

但蘇紫雲也說，無論這篇報導是否可信，都是我國自我防衛能力「轉大人」的提醒，我方不用猜測習近平是否下令攻台、友盟是否在此情境下提供我方幫助，而是要做好最壞打算與最好準備，而非倚賴其他國家。

蘇紫雲表示，總統賴清德將我國明年度國防預算額度，提升至GDP3.32％左右，未來也將以達到5％為目標，藉此累積足夠防衛實力，並建立阻止戰爭爆發的可信度，同時提高外交話語權，甚至增加其他國家在中國攻台時，協防我國的意願。因此，外媒報導可視為台灣自我防衛試金石，也是重新審視自我防衛能力的機會。

