日專家建議政府考慮保有核動力潛艦

日本海上自衛隊第五艘3000噸級的大鯨級潛艦，去年十月完成下水儀式，並命名為「長鯨號」（ちょうげい，Chogei）。（圖片擷取自三菱重工）

〔駐日特派員林翠儀／東京19日報導〕日本防衛省設立的根本性強化防衛力相關的專家學者會議，19日提案建議政府對引進最新型潛艦的研究和技術開發，應包含利用「次世代動力」方式，使潛艦擁有更長的續航力，意在以核動力型為前提進行考量。

防衛省在2024年依據「國家防衛戰略」設置專家學者會議，以強化防衛力規劃與企劃功能。會議成員共12人，由前經團連會長榊原定征擔任主席，主要成員還有前JICA理事長北岡伸一、前駐美大使杉山晋輔、前防衛相森本敏與前防衛事務次官島田和久等人。該會議今天彙整報告書，並提交給防衛相中谷元。防衛省表示，將依據此次報告書，推動根本性強化防衛力的檢討工作。

請繼續往下閱讀...

日本海上自衛隊目前正在檢查引進最新潛艦，希望能夠搭載可發射長程飛彈的垂直發射裝置（VLS），以加強敵基地攻擊能力（反擊能力）。專家會議指出，最新潛艦若能搭載長射程飛彈，並進行長距離、長時間的航行或潛航，將「大幅提升嚇阻力」。

因此，提案中也指出，「應當不拘泥於既有的例子，進行包含次世代動力活用檢討在內的研究・技術開發」。日本朝日新聞指出，所謂「次世代動力」，從過去專家會議的討論內容來看，推測指的是小型反應爐等。但日本若導入核動力潛艦，可能會出現如何與核能和平利用保持一致性的問題。

另外，對於目前日本僅允許救難、輸送、警戒、監視、掃海等5類型裝備輸出。專家建議放寬輸出規則，認為「有必要拓展移轉範圍」，並提出若對象是遭受威脅的友好國，則包含具殺傷能力的武器在內，「不設限的輸出」也是一種選項。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法