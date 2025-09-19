中信造船結盟美萊多斯簽MOU 聯手深化無人艇研發、出口能量

中信造船董事長韓碧祥（左）、美國萊多斯公司資深專案經理克勞（右）19日上午正式簽署無人艇聯合合作意向書，締結產業夥伴關係。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕2025年「台北國際航太暨國防工業展」進入第二天，不只產、官界人潮依舊，副總統蕭美琴今（19）日也親自走訪，了解業界最新成果；而在中科院首日與北美6軍工廠締約後，各民廠也相繼與外商簽約合作，跟進台、美合作浪潮。其中，現正建造輕型巡防艦的中信造船則結盟美商萊多斯，聯手拓展無人艇領域研發、設計及銷售能量。

中信造船董事長韓碧祥今日偕美國萊多斯（Leidos）國防科技公司締約代表、資深專案經理克勞（Jonathon Crowe）共簽合作備忘錄；在完成簽署儀式後，克勞先是別出心裁、拿出原文傳記《A man and his ship》（男人與他的船）作為見面禮，隨後才互送紀念品，展現結盟情誼，未來將攜手在智慧無人船領域開拓共研、設計能量，並尋求潛在的出口外銷機會。

中信造船本次展會擺出的「中信五號」無人艇。（記者陳治程攝）

此外，中信造船也在本屆展會期間，公開展示旗下的「中信五號」自主無人艇。去（2024）年首度於海巡海巡署600噸級巡防艦「永康艦」（CG-610）交艦典禮中亮相後，該艇上（8）月下旬意外現身小琉球周邊，引發討論。

根據官方資訊，這款儎台滿載排水量20噸、航速30節（約55.56公里／時）以上，滿油時續航力至少300浬（約555.6公里）以上，除可自主航行，還可依需求擔負掃、佈雷，海上監偵，甚至是單向自殺攻擊、「群攻」等任務。

與此同時，國防部現已拍板量產國造無人艇，並將納入新一輪軍事採購特別預算，全案規模上看1320艘、新台幣180億元的跨年度採購，成為中科院、民間船廠全力競逐的頭號訂單；儘管方案細節尚未定調，但預估需求將橫跨陸軍特指部、海軍濱海作戰指揮部，以及海軍陸戰隊等兵種單位。無論最終由誰拔得頭籌，對國內造船業都將是一大利多。

美國萊多斯公司資深專案經理克勞拿出原文傳記《A man and his ship》贈予中信造船董事長韓碧祥。（記者陳治程攝）

