合勤控專職電戰、通訊鮮人知 實際產品包牌三軍雄三天弓、勇鷹都在用

圖為蕭美琴副總統於合勤控攤位了解民間軍事科技研究進度。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕兩年一度的「台北國際航太暨國防工業展」今日進入第二天，賴清德總統將於下午赴展了解我國及國際軍備科技研究最新成果，蕭美琴副總統則先於早上前來觀看。其中，蕭美琴也特別在國防館、美國館、航太館、亞創中心和合勤控聽取最新國造裝備最新進度。合勤控部分，雖然該公司產品集中在通訊、電戰領域，但其產品其實已遍布陸海空三軍及海巡單位，包括銳指系統、新一代基層無線電都是合勤控產製，就連勇鷹及國軍飛彈內的電子訊號系統，都是合勤控負責的。

本次合勤控參展裝備主要分為電戰、通訊兩大領域，電戰部分則有電戰偵蒐、反制系統，最直觀可運用在無人機攻防，電戰干擾裝置則由三面AESA主動雷達搭配被動雷達偵掃；另外，還有環形陣列天線裝置，可接收強弱遠近電磁輻射訊號，再藉由複數裝置進行三角定位推算源頭，目前已被國軍偵蒐、電子反制單位採用。

圖為銳指系統的班兵裝備部分。（記者吳哲宇攝）

合勤控還展出彈載電子設備，雖然外型不引人注意，但皆具備跳頻抗干擾、維持訊號回傳等功能，皆已裝備在國造飛彈。合勤控幹部表示，他們的裝備、技術研發，都是配合中科院進行。

而合勤控在變為軍工廠商之前，更主要專注網通產品，因此擅長現代化國防通訊與電戰技術，其大大小小的無線電設備，不僅是國軍現正換裝的戰術型無線電製造商，其產品也裝備在勇鷹、紅雀無人機中。

同時，合勤控也展出一套可攜式指管系統，單兵可結合平板、手機，與上級共有共同圖像。據了解，該系統就是國軍正使用的銳指系統。合勤控幹部說，它還能與各式固定訊號戰及單兵移動通訊點形成網路，可標記敵方、可疑目標，即時共享情資。而對於銳指專案後續會否採購，根據合勤控幹部說法，公司僅是提供單兵層級裝備，但負責系統整合。

圖為彈載電子設備，國造飛彈皆有使用。（記者吳哲宇攝）

環形陣列天線裝置，可接收強弱遠近電磁輻射訊號，再藉由複數裝置進行三角定位推算源頭。（記者吳哲宇攝）

圖為合勤控的無人機反制系統，外形神似Anduril公司的反無人機系統。（記者吳哲宇攝）

