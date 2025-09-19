自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

國軍好想採購M109A7自走砲 金賓與BAE簽後勤MOU先行部署

2025/09/19 15:19

美國陸軍操作的M109A7自走砲，傳可望納入「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」之中。（取自美國國防部官網）美國陸軍操作的M109A7自走砲，傳可望納入「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」之中。（取自美國國防部官網）

〔記者吳哲宇／台北報導〕兩年一度的台北國際航太暨國防工業展今天進入第2天，我國購買M109A7自走砲可能性越來越高，並可能納入特別預算。金賓汽車今天與BAE Systems簽署合作備忘錄（MOU），將就M109A7自走砲、M88A2裝甲救濟車等裝備，展開全面性的後勤支援與維修服務合作，等於先行完成部署。但由於美國尚未正式宣布軍售台灣M109A7自走砲，BAE Systems僅表示「對未來做好準備」。

金賓汽車表示，其深耕軍用與民用車輛市場逾30年，具備完善的全壽期支援能力與系統整合經驗。此次合作標誌著台灣本土企業在軍工後勤領域邁向新里程碑，透過結合BAE Systems在國際軍事系統整合與設計製造的豐富經驗，以及金賓汽車的在地後勤服務與產業鏈整合的優勢，雙方將共同為國軍提供更穩定的裝備支援保障。

代表BAE Systems簽署備忘錄的總經理柯利亞（Andy Corea）表示，BAE作為台灣眾多裝備的原始製造商，將與金賓汽車拓展夥伴關係，以利持續支持台灣軍方，並確保未來幾年內做好準備，未來將會和金賓汽車在裝備保修、維修和升級層面進行更多合作。

而針對M109A7可能部署於國軍，BAE Systems亞洲業務副總裁田中賀啓（Yoshi Tanaka）指出，BAE「不評論」，因為相關軍售決定是由中華民國政府所決定，但這次合作備忘錄簽署確實是對未來各方面做好準備。

金賓汽車今天與BAE Systems簽署合作備忘錄（MOU），將就M109A7自走砲、M88A2裝甲救濟車等裝備，展開全面性的後勤支援與維修服務合作。（記者吳哲宇攝）金賓汽車今天與BAE Systems簽署合作備忘錄（MOU），將就M109A7自走砲、M88A2裝甲救濟車等裝備，展開全面性的後勤支援與維修服務合作。（記者吳哲宇攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中