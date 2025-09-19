國軍好想採購M109A7自走砲 金賓與BAE簽後勤MOU先行部署

美國陸軍操作的M109A7自走砲，傳可望納入「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」之中。（取自美國國防部官網）

〔記者吳哲宇／台北報導〕兩年一度的台北國際航太暨國防工業展今天進入第2天，我國購買M109A7自走砲可能性越來越高，並可能納入特別預算。金賓汽車今天與BAE Systems簽署合作備忘錄（MOU），將就M109A7自走砲、M88A2裝甲救濟車等裝備，展開全面性的後勤支援與維修服務合作，等於先行完成部署。但由於美國尚未正式宣布軍售台灣M109A7自走砲，BAE Systems僅表示「對未來做好準備」。

金賓汽車表示，其深耕軍用與民用車輛市場逾30年，具備完善的全壽期支援能力與系統整合經驗。此次合作標誌著台灣本土企業在軍工後勤領域邁向新里程碑，透過結合BAE Systems在國際軍事系統整合與設計製造的豐富經驗，以及金賓汽車的在地後勤服務與產業鏈整合的優勢，雙方將共同為國軍提供更穩定的裝備支援保障。

代表BAE Systems簽署備忘錄的總經理柯利亞（Andy Corea）表示，BAE作為台灣眾多裝備的原始製造商，將與金賓汽車拓展夥伴關係，以利持續支持台灣軍方，並確保未來幾年內做好準備，未來將會和金賓汽車在裝備保修、維修和升級層面進行更多合作。

而針對M109A7可能部署於國軍，BAE Systems亞洲業務副總裁田中賀啓（Yoshi Tanaka）指出，BAE「不評論」，因為相關軍售決定是由中華民國政府所決定，但這次合作備忘錄簽署確實是對未來各方面做好準備。

金賓汽車今天與BAE Systems簽署合作備忘錄（MOU），將就M109A7自走砲、M88A2裝甲救濟車等裝備，展開全面性的後勤支援與維修服務合作。（記者吳哲宇攝）

