軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中科院10月初測試新型飛彈 要從夜間打到清晨

2025/09/19 15:54

以「梭魚-500」為原型的低成本巡弋飛彈，未來目標在國內尋求攻陸尋標器改裝，並建立在地產能進行籌購。（記者陳治程攝）以「梭魚-500」為原型的低成本巡弋飛彈，未來目標在國內尋求攻陸尋標器改裝，並建立在地產能進行籌購。（記者陳治程攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕中科院本週在台北航太及國防展中，與多國多家廠商簽署合作備忘錄及簽署合作協議，引進「低成本自主巡弋飛彈」丶「銅斑蛇」（Copperhead）自主水雷等武器系統，值此之際，中科院最新敲定要在10月初進行新一波的飛彈火砲測試，而且都是在夜間進行，要從夜間打到清晨。

中科院昨天一口氣與美商Anduril、加拿大Airshare、義大利裔美商Leonardo DRS、美商AeroVironment、美商MARTAC及美商諾格公司（Northrop Grumman）等6家國際大廠簽署合約與合作備忘錄，合作範疇涵蓋戰車升級、無人載具與整合指揮系統。

對於引進多國丶多家外商的技術及武器系統，尤其是與美商安杜里爾（Anduril）合作的「低成本自主巡弋飛彈」，中科院院長李世強豪氣的說：若成本不壓低於650萬元以下，就不叫做低成本自主巡弋飛彈，而是變成「高成本」，跟原先預想不同。因此，一定會把成本控制在此範圍內，中科院也有信心做得到。

中科院評估「低成本自主巡弋飛彈」的產線建置，大約需要18個月時間，中科院神龍計劃主持人孫春青表示，這是廠商評估結果，以中科院的生產能量與國內生產線，18個月就可以達到目標，且比南韓的24個月還快，因此「我們的能量基本上蠻強的」。

巧的是，中科院在10月起又將展開新一波的飛彈火砲試射，根據中科院最新發佈的射擊通報顯示，其中在10月1日至3日期間的多輪飛彈火砲射擊測試，時間都選在夜間進行，2日至3日的射擊，更選在凌晨的2點到4點，射擊間點相當耐人尋味。

中科院最新敲定要在10月初進行新一波的飛彈火砲測試，而且都是在夜間進行，要從夜間打到清晨。（圖：取自政府部門射擊通報）中科院最新敲定要在10月初進行新一波的飛彈火砲測試，而且都是在夜間進行，要從夜間打到清晨。（圖：取自政府部門射擊通報）

