中科院整合「勁蜂」無人機產線 目標全系列融入「Lattice」AI指管平台

圖為中科院本次台北航太國防展首度展出的「勁蜂四型」攻擊無人機，是由美商Kratos的MQM-178靶機構改而來。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為接軌國際市場、導入先進技術提升國防自主，中科院今（2025）年在台北航太國防展大展台、美合作新軍備，帶給外界不小驚奇；同步亮相的國造「勁蜂」無人機家族，這次不只加入兩位新成員，更合併既有的「劍翔」無人機，集中研發能量。據了解，該系列未來將全面整合「Lattice」AI指管平台，強化不對稱作戰的整體決策效率。

中科院在今年台北航太國防展擺出的「勁蜂」國造無人機家族，相較前（2023）首度亮相、且尚未更名的「巡飛彈」系列更為龐大，包含單兵人攜式的「台版彈簧刀」勁蜂一型，以及經過整併、構改的勁蜂二型；另有首度登場的X翼「勁蜂三型」，和由美製MQM-178靶機改裝而來的「勁蜂四型」攻擊無人機。

原劍翔反輻射無人機的機頭，現已改裝光電偵蒐頭，並改名「勁蜂二型」併入系列產品線，具備偵、打一體能力。（記者陳治程攝）

在今（2025）年之前，中科院研發的中、小型攻擊無人機主要包含尚未更名的「巡飛彈」，以及一機2型、車載部署的「劍翔」系列無人機。

不過，前者今年起改稱「勁蜂」後，除納入最新亮相的勁蜂三、勁蜂四，經記者向現場中科院人員詢問，確認此次展出的勁蜂二型，就是由原劍翔反輻射無人機換裝光電偵蒐儀而成；至於悍馬車載的巡飛彈二型系統，則停留在科研案階段，未有後續進展。

另據中科院人員透露，隨著美國國防公司Anduril與其建立合作關係，並陸續引進各式無人載具、成熟裝備及軟體技術，「勁蜂」全系列無人機未來目標全面與「Lattice OS」系統完成整合，強化跨軍種的戰場資源管理，提升不對稱兵力的作戰決策效能。

中科院2025年台北航太國防展擺出的「勁蜂」攻擊無人機家族中，出現一款酷似劍翔的機型，且該機確實就是從反輻射無人機改裝而成的新型號。（記者陳治程攝）

