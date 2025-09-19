達運光電首次參加國防展 代理夜視鏡「光放管」僅6國產製

圖為光放管，全球可生產第三代光放管的國家，只有德國、法國、美國、日本，以及俄羅斯與中國。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／台北報導〕2年舉辦一次的台北航太國防展今天進入第2天，廠商數量較上屆翻倍，其中，首度參展的達運光電推出「國防韌性」系列解決方案，可有效解決近年中國籍人士頻頻偷渡、疑似對我進行灰色地帶襲擾的問題。而目前海巡署建置的海岸監偵相關裝備，正是達運光電所製造。該公司本身也代理法國廠牌光放管，是所有槍械夜視鏡的關鍵零件，全球僅有6個國家可生產，法國的光放管則佔我國進口大部分。

圖為海巡署的「海岸哨兵系統」。（記者吳哲宇攝）

達運本次展出夜視雙筒鏡、單筒鏡與熱影像瞄具，能提供單兵在夜間作戰時清晰穩定的視覺支援，強化偵察、監視與射擊精準度。產品設計兼顧輕量與耐用性，具快速啟動、長效續航與多模式影像顯示，適用於頭盔、武器掛載或手持操作，有效提升部隊環境感知能力。

其中，達運展出的「光放管」零件分解模型，其代理的法國PHOTONIS公司的光放管，更是只有德國、法國、美國、日本，以及俄羅斯與中國6個國家能夠生產。目前國內代理商只拿到美、法的光放管，美國更因俄烏戰爭等供應鏈問題導致供應量大減，法國產品已成軍備局光放管主要來源。

光放管又稱光電倍增管，是由玻璃封裝的真空裝置。入射光子撞擊光電陰極，產生光電效應，產生的光電子被聚焦到二次發射極，將光子數量不斷增倍。

而海巡署該項裝備為「海岸哨兵系統」，雖然海岸哨兵系統攝影機皆是跟國外高階廠商採購，但達運光電業務處長戴家欣指出，達運的強項在軟體整合，看單位的需求規格後就會進行採購，並將每家不同攝影機廠商的產品整合，並且導入AI辨識系統，以及整合影像、雷達、資料庫等，做成智能防禦系統。

達運表示，「海岸哨兵系統」可偵測物件包括人、車、船等皆能夠辨識。不過由於海上目標相較陸地更為複雜，該如何進行精準辨識？戴家欣說，障礙物部分，就需要透過AI學習，辨識障礙物並非危險目標，而相關的資料庫已經運作數年，誤報率非常低，像是鳥飛過去、大型漂流物等就不會報，但像是偷渡客的小白船，透過熱顯像就一定可以抓到，這也是得益於海面的溫度輻射相對於船隻要低很多。

