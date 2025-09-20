自由電子報
軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄3米格-31闖愛沙尼亞領空 北約緊急出動F-35逐退

2025/09/20 06:00

愛沙尼亞領空今日遭俄軍3架米格-31侵犯。圖為俄軍同款機型戰機。（法新社檔案照）愛沙尼亞領空今日遭俄軍3架米格-31侵犯。圖為俄軍同款機型戰機。（法新社檔案照）

首次上稿 09-19 22:57
更新時間 09-20 06:00

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北約成員國愛沙尼亞的領空昨（19）日遭到俄羅斯戰機侵犯，據消息人士指出，俄機在愛沙尼亞境內盤旋了12分鐘，最後才被緊急出動的F-35戰機逼退。

《政客》（POLITICO）報導，消息人士指出，俄軍今日派出3架米格-31戰機（MiG-31）侵犯愛沙尼亞領空，且飛行方向是朝著首都塔林（Tallinn）而去，他們在愛沙尼亞境內飛行了約5海里（約9.26公里）。

消息人士補充說，米格-31戰機在愛沙尼亞境內盤旋了約12分鐘後，北約緊急出動數架義大利F-35戰機，才成功將俄機驅逐出境。

