俄3米格-31闖愛沙尼亞領空 北約緊急出動F-35逐退
〔即時新聞／綜合報導〕北約成員國愛沙尼亞的領空昨（19）日遭到俄羅斯戰機侵犯，據消息人士指出，俄機在愛沙尼亞境內盤旋了12分鐘，最後才被緊急出動的F-35戰機逼退。
《政客》（POLITICO）報導，消息人士指出，俄軍今日派出3架米格-31戰機（MiG-31）侵犯愛沙尼亞領空，且飛行方向是朝著首都塔林（Tallinn）而去，他們在愛沙尼亞境內飛行了約5海里（約9.26公里）。
消息人士補充說，米格-31戰機在愛沙尼亞境內盤旋了約12分鐘後，北約緊急出動數架義大利F-35戰機，才成功將俄機驅逐出境。
