前有Auterion、後有Anduril！台美合作打通無人機戰場之眼

圖為中科院與美國Anduril公司聯名陳展的「Ghost-X」旋翼偵蒐無人機，是可與Lattice OS平台整合的美軍現役機型。（記者陳治程攝）

〔記者陳治程／台北報導〕為強化我國軍規無人載具作戰效能，中科院今（2025）年中於水面無人載具展示活動期間，率先與美國Auterion公司簽署合作備忘錄，引進系統共同開發、無人機蜂群作戰技術等；8月再結盟Anduril導入成熟儎台，以及外界關注的「Lattice OS」，推升台、美軍工合作。面對多項先進技術同場，這兩套系統未來將分居無人系統決策鏈的上下游，為國軍無人機作戰體系奠定基礎。

中科院是在6月的「國內外廠商水面無人載具展示活動」中，首開先例與國外廠商合作，引進Auterion OS標準作業系統，以及Nemesis無人機蜂群作戰平台；到了8月，美國國防新創公司Anduril也證實結盟中科院，協助引進「Lattice OS」AI指管平台並共同開發無人載具，使得我國軍規無人機體系獲得兩家國際大廠的奧援，在跨平台載具整合上如虎添翼。

綜合中科院說明及公開資訊，Auterion OS聚焦智慧化「多機協同任務」與即時戰情，運用開放式軟體架構，整合跨平台部署及多型無人載具，並搭配AI輔助的自主決策核心及SkyNode硬體平台，實現感知、判讀、指管與打擊一體化，為我國不對稱作戰能力奠基。

而Anduril帶來的「Lattice OS」AI智慧指管決策平台，是符合美軍「聯合全域指揮管制」（JADC2）架構的商規方案，能納入無人機、雷達、飛彈系統等作戰儎台與節點，運用其算力和AI自主決策等輔助技術，有效提升戰場資源管理能力。

面對兩項先進技術同時入台，中科院人員向本報說明，Auterion系統和蜂群技術未來將運用在不同無人載具，使基層部隊具備集群指揮、控制能力；Lattice平台則會位於無人系統指管鏈的中上端，成為後方指揮所統合無人機、其他儎台部署決策的關鍵利器。

中科院展出的Auterion OS系統，與搭配展示的四軸無人機。（記者陳治程攝）

