「姐姐中將」陳育琳月底退伍 「政戰之路」與顧立雄從交鋒到共事

女性中將陳育琳在2023年10月接任國防部政戰局長，成為第一位政戰局女性局長，再創下女性軍官服役紀錄。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕軍中人人暱稱為「姐姐」的國防部政戰局長陳育琳中將，原本是到明年二月才是其中將屆齡期限，但她因為家庭與健康因素考量，日前向國防部長顧立雄申請提前退伍。據了解，經顧立雄慰留而陳育琳未改變退伍想法後，顧立雄已在日前同意她的提前退伍案，將在十月一日退伍，這項人事異動，也代表國軍目前唯一的一位女性中將將卸下軍職。

陳育琳是政戰學院正77年班丶政戰學院正規班83年班丶政戰學院研究班89年班畢業，同時也是世新大學行政管理所碩士98年班畢業，在民國105年榮獲世新大學第五屆傑出校友。

軍方人士今天指出，陳育琳雖非史上第一位女性將軍，但她在軍職路上創造了許多個第一的紀錄，例如她是第一位外島野戰部隊（馬防部）的女性少將政戰主任，第一位軍團級作戰部隊（六軍團）女性政戰主任，她是第一位政戰學院的女性院長，更是陸軍司令部首位女性中將政戰主任，112年10月，陳育琳再升任國防部政戰局長，成為第一位政戰局女性局長，再創下女性軍官服役紀錄。

女性中將丶國防部政戰局長陳育琳，將在十月一日退伍，這項人事異動，也代表國軍目前唯一的一位女性中將將卸下軍職。（圖：軍聞社提供）

陳育琳軍職生涯有如開外掛晉升的發展，還要從102年7月發生的陸軍士官洪仲丘退伍前遭虐死亡案說起，當時陳育琳擔任六軍團上校政戰副主任的職務，協助六軍團丶陸軍司令部處理洪案，但洪家在洪仲丘過世後，對軍方極其不諒解，以敵視陸軍來形容並不為過，當時除了連上基層弟兄可以進到洪家協助處理善後事宜之外，其他的軍方各級主官丶主管，都被拒絕進入洪家，而首位踏進洪家家門丶可以被洪家接受對話的軍方高階軍官，就是陳育琳。

軍方人士說，陳育琳以身為父母丶姐妹的同理心，用細膩水磨的態度不斷試著與洪家接觸，終於讓洪家放下警戒心，願意與軍方對話，但進到法律層面時，陸軍又迎來一位超級厲害的對手，那就是當時擔任洪案律師，如今是國防部長的顧立雄。

在多場的協調會上，軍方與洪案律師團激烈交鋒的場面經常出現，事隔多年之後，陳育琳已是總綰政戰龍頭的政戰局長，而顧立雄則是由國安會祕書長職務調任為國防部長，成為政戰局的大長官，兩人也由過去的交鋒角色，成為共同打好認知作戰丶戰略溝通的搭檔。

陳育琳在馬防部擔任政戰主任時，與馬祖在地女性志工們相處極為融洽，均以姐妹相稱。（資料照）

由於陳育琳在六軍團洪仲丘事件的處理上獲得正面評價，軍方核定陳育琳升任馬防部政戰主任，並且晉任為少將，這是陳育琳接下來開創無數個第一紀錄的開端。她在馬防部任職期間，無論是在部隊或是與地方人士相處互動，受到極高的好評，尤其是與馬祖地方女性志工的相處上，都以姐妹相稱，這也是軍中對陳育琳賦予「姐姐」暱稱的開始。

「姐姐」局長陳育琳月底退伍，也代表國軍目前唯一一位的女性中將，即將卸下軍職回歸家庭，綜觀現役幾位女性少將的軍職發展，距離能夠躍升中將位階，還有很長的一段路要歷練，短時間內應該難以再出現新的女性中將。

陳育琳行事細膩，面對各項重大丶突發丶緊急事件時，她會發揮女性特性與對方溝通，以誠心真意爭取對方放下敵對心防，讓事件的處理從原本的抗拒敵對，轉而進入可理性討論的階段，這也是軍中以「姐姐」二字做為對陳育琳暱稱的原因。（資料照）

