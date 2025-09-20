工研院整合太空產業鏈到印度 5家企業首參航太展秀AI衛星

2025台北國際航太暨國防工業展18日登場，今年規模創歷屆最大，有14國、逾400家廠商參展。太空印度新創公司首次以規模化團隊來台參加台北航太國防展。圖為我國強弓飛彈、發射架及射控雷達。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕台北國際航太暨國防工業展18日開幕，工研院近年透過經濟部中企署「國際太空新創來台培訓計畫」，幫助台灣產業鏈結國際。本次相中5家印度企業來台參展，包括中小型客製化太空火箭、衛星AI即時處裡及蜂群式衛星系統等，協助台灣在太空、災防與國安等領域發展。

工研院指出，此次航太展是印度太空企業首次以規模化團隊參展，凸顯印度對太空新創國際合作的高度重視。此次參展廠商包括Insight360.ai、Kepler Aerospace、Agnikul Cosmos及TakeMe2Space。。

其中，Kepler Aerospace執行長辛赫（Navneet Singh）指出，公司聚焦於太空監測領域並致力打造「蜂群式衛星系統」，使系統能具備類似集體意識、可自我思考的能力，蜂群衛星可以在太空自行分析資料，無須回傳至地球，可將平均2個星期分析資料的結果，最快縮短至45分鐘。

辛赫表示，目前也有跟印度國防部合作。可提供監控非法捕魚、盜採以及不明入侵的機艦，希望能與台灣相關機關合作，強化台灣在國安領域上的應對，盼能與台灣共同建立衛星資料接收站，提供即時資料下傳服務，本次也會與2家台灣企業簽訂備忘錄，他們也跟台灣企業有10年之久的愉快合作經驗。

SkyServe則是進一步在衛星內置軟體中，將各感測器數據先行整合AI資料即時處理，讓地球端下載資料時就可提供已整理數據。執行長（CEO）Vinay S.表示，台灣以優秀的半導體與硬體製造聞名，而印度的優勢在軟體與建構先進的AI人工智慧解決方案，盼透過印台的軟硬體結合，創造更大的市場與帶來機會。

Agnikul Cosmos則專注研發專屬、可完全客製化且具可攜性的中小型發射火箭，營運執行主管比拉依（SLP Pillai）受訪時指出，Agnikul Cosmos集運載火箭設計、製造及發射為一體，專為小型衛星設計，可將30至300公斤的酬載送入低地球軌道（LEO），希望可協助台灣建置低軌衛星系統，若在緊急情況下，可以每兩週內以3D列印製作並發射1枚運載火箭升空，最小型火箭大小也僅有8公尺長。

