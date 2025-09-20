政戰將領大調動 史順文接掌政戰局 樓偉傑丶林傳盛升陸海軍中將主任

國軍政戰體系月底將有大幅異動，軍方人士今天指出，國防部政戰局長丶女性中將陳育琳將在本月底退伍，將由現任陸軍司令部政戰主任史順文中將升任政戰局長。圖為史順文擔任軍團主任時，向媒體說明國操演動態。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍政戰體系月底將有大幅異動，軍方人士今天指出，國防部政戰局長丶女性中將陳育琳將在本月底退伍，將由現任陸軍司令部政戰主任史順文中將升任政戰局長，陸軍政戰主任則由副主任樓偉傑升任；海軍司令部政戰主任劉慶斌中將月底退伍，由海軍艦隊指揮部政戰主任林傳盛升任，樓丶林二人將於10月1日晉任為中將。

此外，軍方內部也傳出，原任國防部軍事新聞處處長的孫立方，在今年5月1日升任國防部政務辦公室中將主任之後，軍事新聞處長職務由副處長喬福駿上校代理至今，因為表現穩健，喬福駿將在10月1日正式升任為處長，並將晉任為陸軍少將。

請繼續往下閱讀...

至於目前由孫立方兼任的國防部發言人角色，未來是否仍然兼任，以及與喬福駿分工擔任雙發言人，或者是由喬福駿全權擔任發言人，尚待國防部確認分工後決定。

在海軍政戰系統部分，軍方內部傳出，海軍艦隊指揮部政主任將由海軍司令部組長李明倫上校升任，陸戰隊指揮部政戰主任則將由司令部組長江毓鉉上校升任，兩人同時也將在10月1日晉任為海軍少將。

國防部政戰局長陳育琳中將原本是到明年二月才是其中將屆齡期限，但她因為家庭與健康因素考量，日前向國防部長顧立雄申請提前退伍獲准，將在十月一日退伍，這項人事異動，代表國軍目前唯一的一位女性中將將卸下軍職，也牽動政戰中將丶少將多位將領的連串調整。

相關新聞

「姐姐中將」陳育琳月底退伍 「政戰之路」與顧立雄從交鋒到共事

陸軍司令部政戰主任將由副主任樓偉傑升任，並晉任為陸軍中將。（資料照，記者田裕華攝）

海軍司令部政戰主任由海軍艦隊指揮部政戰主任林傳盛升任，林傳盛將於10月1日晉任為中將。（圖：取自總統府網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法