軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

【影】中科院智慧警監系統加速建置 可分析目標、建議決策

2025/09/20 12:14

中科院下一代智慧警監系統，整合可見光攝影機、紅外線攝影機及雷射測距等多模感測器。（圖取自中科院）中科院下一代智慧警監系統，整合可見光攝影機、紅外線攝影機及雷射測距等多模感測器。（圖取自中科院）

羅添斌／核稿編輯

〔記者吳哲宇／綜合報導〕「台北國際航太暨國防工業展」18日至20日舉行中，中科院並展出多項軍備研發成果，其中有關下一代智慧警監系統，整合可見光攝影機、紅外線攝影機及雷射測距等多模感測器，搭配終端設備邊緣運算機制，導入軟體定義之人工智慧（AI）技術，可針對目標進行感測資料融合、威脅特徵分析、入侵識別判斷。

此外，其模組化設計，可依各式環境場域，運用不同AI數據資料模型，並能裝設在船艦或各式車輛等不同載臺，有效提升戰術運用的靈活度。未來將導入AI驅動平臺，進行輔助分析決策建議，進一步自動生成因應作為與處置方案建議，強化作業效率。

中科院表示，智慧型警監系統可透過中央監控系統有效整合管控入侵偵測、車輛管制及進出識別等管制設備。採用圖控式軟體，除警報聲外，地圖上同時顯示遭入侵地點，並自動彈顯攝影機畫面。導入本系統後可先期預警入侵事件，管制人車進出，即時掌控營區重點設施狀況，強化取證能力，減少人為誤判，可有效提升營區安全警戒防護效益。

