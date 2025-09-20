女性中將陳育琳月底退伍 現役女性少將還有她們！

龔瓊玉少將（中）日前陪同八軍團指揮官廖建興中將（右二），到車城福安宮開基福德正神祖廟參拜，為國軍操演活動祈福。（圖：取自車城福安宮開基福德正神祖廟臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部政戰局長丶女性中將陳育琳將在本月底退伍，現役女性將官的人數，屆時將由現在的五位降為四位。陳育琳是國軍目前唯一的一位女性中將，綜觀現役幾位女性少將的軍職發展，距離能夠躍升中將位階，還有很長的一段路要歷練，短時間內應該難以再出現新的女性中將。

國軍現役女性將官，包括政戰局長陳育琳中將丶陸軍八軍團政戰主任龔瓊玉少將丶國防部政戰局文宣心戰處長朱蕙芳少將以及空軍通航聯隊聯隊長蕭人瑾少將丶國防部通資次長室資戰處處長雷詠淇在內為五位，十月一日之後，女性將官人數降為四位。

龔瓊玉為政戰81年班畢業，曾任政戰局政綜處長丶馬防部政戰主任，現為陸軍八軍團政戰主任。八軍團同時兼任第四作戰區各項任務，南部又時常進行火砲丶飛彈射擊，龔瓊玉經常拜會地方仕紳丶媒體先行溝通。在擔任政戰局政綜處長期間，蔡英文總統109年12月視導「國防部大直非營利幼兒園」時，就是由龔瓊玉提報「幼兒園執行成效」以及「國防部未來推廣公共化教保服務規劃」，能力獲得軍方各級長官肯定。

女性少將蕭人瑾。（資料照，記者田裕華攝）

蕭人瑾曾任通資次長室電戰規劃處處長丶空軍通航聯隊聯隊長，擔任聯隊長職務時，是國軍有史以來，第一位聯兵旅級部隊的女性主官，聯隊長卸任之後，目前調任為空軍司令部通資處長。

朱蕙芳現任國防部政戰局文宣心戰處長，她是政戰83年班畢業，歷任澎防部政戰副主任丶馬防部政戰主任等職。朱蕙芳是澎湖馬公人，她在2016年奉派擔任澎防部政戰副主任時，由時任澎防部指揮官王興禮中將帶隊赴縣府拜會，王興禮向時任縣長的陳光復介紹朱蕙芳，指澎湖官兵很多都是在地人，朱蕙芳為馬公案山人，是澎湖的女兒，返鄉服務更能照顧官兵。

陸軍少將朱蕙芳（右）現任政戰局文宣心戰處長。圖為朱蕙芳在擔任澎防部政戰副主任時，參與軍方活動時的合影畫面。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

雷詠淇為陸軍官校正期生畢業，畢業後即分發到通資部隊任職，她先後擔任過資通電軍指揮部資通支援第3大隊大隊長丶陸軍八軍團七五資電群指揮官等職，而後調任為國防部通資次長室綜合處處長。今年五月一日調任通次室資電處長職務，並晉任為陸軍少將。

雷詠淇今年五月升任國防部通資次長室資戰處處長，並晉任為少將，為女性將官人再增一人，雷詠淇也創下陸軍官校女性正期畢業生晉任將官第一人的紀錄。（圖：取自總統府網站）

