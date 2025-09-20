限制級
【影】「台版彈簧刀」勁蜂一型可從陸海空發射 可蜂群智慧連擊
圖為彈簧刀300型攻擊無人機。（記者吳哲宇攝）
羅添斌／核稿編輯
〔記者吳哲宇／綜合報導〕「台北國際航太暨國防工業展」18日至20日舉行中，中科院自主研發的四款「勁蜂」系列無人機深獲關注。中科院並於本次展覽進一步透露「勁蜂一型」功能及細節，顯示不僅能從單兵被包發射，還能從陸海空各式載具發射，可多機智慧群攻。
中科院表示，從俄烏戰爭與以哈衝突中，皆證明無人機成為戰場環境上最能有效發揮不對稱效益的武器。中科院的「勁蜂系列」無人機都具備「一鍵自主規劃」及「多機智慧群攻」功能，可在接收攻擊命令後，完成自主航線規劃。
「勁蜂Ⅰ型」攻擊無人機部分，中科院指出，它可由單筒發射或多聯裝發射箱發射，目標辨識與俯衝攻擊，縮短決策至打擊的時間差，達成「即發即中」的戰場節奏，且可以多架勁蜂Ⅰ型在同一指揮網下協同作戰，對敵呈現高壓、飽和的打擊效果。「勁蜂Ⅰ型」無人機亦與各型海陸空載具進行整合運用，大幅提升臺灣岸際防禦、快速反應與戰術奇襲上的優勢。
圖為中科院「勁蜂一型」無人機。（中科院提供）
