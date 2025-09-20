賴總統也比讚！航太國防展搬來實體火箭 台灣晉陞盼早日在台灣升空

賴清德總統昨（19）日參觀2025台北國際航太暨國防工業展，台灣晉陞公司展出的實體火箭前「比讚」合影留念。（圖由台灣晉陞太空股份有限公司提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕2025台北國際航太暨國防工業展展期到今天，首次參展的台灣晉陞太空股份有限公司（簡稱台灣晉陞）也展示其日本公司jtSPACE日前在日本北海道成功發射升空的實體火箭，引人入勝，賴清德總統昨（19）日也在火箭前「比讚」合影留念。台灣晉陞盼政府支持可以在台灣試射火箭。

台北國際航太暨國防工業展於9月18日至20日在台北南港展覽1館展出，台灣晉陞於會場入口大廳，展出其日本公司jtSPACE於今年7月在日本北海道大樹町成功發射升空的2節式探空火箭，也是該展首次有實體發射火箭的展出。

台灣晉陞表示，公司投入太空火箭開發近十年，是國內目前唯一的火箭公司，相較SpaceX、Kuiper、Rocket Lab等知名火箭公司，屬火箭新創公司。公司2020年初第一次執行火箭發射，在台東縣南田部落發射，最後沒有成功升空，後來持續在台灣提出發射申請，始終無法取得在台灣發射的許可機會，只得被迫前往海外發射與發展。

台灣晉陞於會場入口大廳，展出其日本公司jtSPACE於今年7月在日本北海道大樹町成功發射升空的2節式探空火箭。（圖由台灣晉陞太空股份有限公司提供）

台灣晉陞的日本公司jtSPACE於今年7月12日在日本北海道大樹町成功發射升空，雖然未達到原預期的100公里高度，但經修正精進，其在澳洲公司AtSPACE團隊，預計今年底前在南澳洲執行火箭發射任務，明年也將著手衛星運載火箭試射任務。

台灣晉陞指出，火箭是高精密的科技產品，若在台製造組裝完成，進行跨國跨海運送並發射，將面臨非常大系統失效及零組件損害風險，尤其立法院已於2021年通過太空發展法，盼政府支持可以在台灣試射火箭。

