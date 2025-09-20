「海馬士」多管火箭系統由他帶隊 黃千碩展現初生之犢氣魄

美國售台「海馬士」多管火箭系統，首批已在今年7月成軍，並參與年度漢光演習。圖為陸軍砲兵部隊展現海馬士系統戰力保存、射擊與彈藥裝卸載能力。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國售台「海馬士」多管火箭系統，首批已在今年7月成軍，並參 了年度漢光演習丶台北航太及國防展，身為「海馬士」多管火箭系統部隊最基層的排長，操作的是極昂貴的裝備，黃千碩上尉可是沒在怕的，初生之犢的氣魄讓他成為國軍首批「海馬士」多管火箭系統換訓幹部之一，更榮獲114年國軍楷模殊榮。

目前擔任陸軍58砲指部多管火箭飛彈連排長的黃千碩上尉，初任官便展現初生之犢氣魄，率官兵榮獲2次基地訓練績優，其後成為首批「海馬士多管火箭系統」換訓幹部，亦發揮所學，協助單位完成年度精準飛彈射擊；從傳統裝備進階至新式裝備，他始終保持學習熱忱，各方面優異表現不僅深獲長官肯定，今年榮獲114年國軍楷模殊榮，實至名歸。

請繼續往下閱讀...

至於為何在前個單位就已經擔任副連長了，到海馬士部隊卻又變成上尉排長，軍方人士今天解釋，黃千碩曾在58砲指部擔任中尉副連長（連長編階：上尉），目前擔任多管火箭飛彈連上尉排長（連長編階：少校），這在飛彈或砲兵單位屬於正常經管調動。

根據青年日報今天報導指出，黃千碩自專業軍官班畢業迄今，服役4年歷練排長、副連長等職務，曾參與漢光演習實兵演練、精準飛彈射擊等重要演訓。他回憶初下部隊時，軍事經驗不足，經連長指導與經驗分享後，開始奮發圖強，埋首磨練專業，並向資深幹部請益，逐步改正缺點；經過一段時間努力，他開始成長蛻變，不僅游刃有餘應對各項任務，也率官兵榮獲2次基地訓練績優，為軍旅奠定穩定基礎。

身為「海馬士」多管火箭系統部隊最基層的排長，操作的是極昂貴的裝備，黃千碩上尉（右）可是沒在怕的，初生之犢的氣魄讓他成為國軍首批「海馬士」多管火箭系統換訓幹部之一，更榮獲114年國軍楷模殊榮。（圖：取自青年日報）

黃千碩在調職多管火箭飛彈連擔任排長，開始接受「海馬士多管火箭系統」換裝訓練，作為國軍首批換訓幹部，他克服原已熟悉的傳統牽引砲操作方式，心態歸零，投入新式裝備訓練，並在日以繼夜的辛勤訓練後，獲致豐碩學習成果；不僅熟稔操作與其戰術運用，也完成單位年度精準飛彈射擊任務。

黃千碩以「天行健，君子以自強不息」自我期許，強調跳脫舒適圈才能成長，他非常感謝提攜的長官及同仁，使其迅速突破瓶頸，認為獲獎是肯定也是責任，未來會肩負國軍楷模的榮譽，不斷精進，讓自己更符合此項頭銜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法