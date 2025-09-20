增程雄三飛彈配在輕巡艦上 放在「這個位置」一點都看不出來！

海軍日前發佈漢光操演影片，赫然出現增程型雄三飛彈及機動發射車組的巨大身影。（圖:取自海軍發佈漢光操演影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍「輕型巡防艦」反潛型、防空型原型艦持續建造中，日前傳出因為訂購的燃氣渦輪發動主機廠商延後交貨，使得兩艘原型艦交艦的時程被迫延後，不過，艦上的各項配備均已定案，並且分批交運安裝當中，眾所矚目的增程型雄三反艦飛彈，將會安裝在艦舯段的傾斜式發射箱內。

軍方人士今天指出，外界原本擔心一件事，那就是認為增程雄三飛彈的體型比雄三飛彈大的多，若是安裝在輕型巡防艦的傾斜式發射箱時，彈體可能會凸出一段來，又或是應該安裝在軍艦舷側部位，不過因為輕型巡防艦如同拉法葉級軍艦一般，艦體採包覆式設計，因此不可能放在軍艦兩邊的舷側部位，而傾斜式發射箱區域，其實有寬敞的上下空間可供安裝，而且不會凸出來。

台北航太及國防展的國防館中，展示了輕型巡防艦的精密模型。圖為防空型輕巡艦，艦身前段為艦砲及飛彈的垂直發射系統，艦舯段也留有傾斜式發射箱的空間。（記者陳治程攝）

中科院在2025台北航太及國防展中，就在「國防館」中展示了輕型巡防艦的精密模型，原型艦除了前端的艦砲丶垂發系統，後段的直升機飛行甲板之外，艦體採取的是包覆型設計，造型相當簡潔，「防空型」輕巡艦的前段設有艦砲及垂直發系統的砲位，而「反潛型」輕巡艦的前段，則是僅有艦砲，並未設置垂發系統。

防空型及反潛型輕巡艦分別是在2023年11月及2024年1月開工， 兩艦2024年11月安放龍骨。在武器系統配備上，防空型配置1座8聯裝華陽垂發系統（可填裝32枚海劍二型防空飛彈），艦載反艦飛彈則是安裝在傾斜式發射箱內，可視需求裝備16枚雄風三型反艦飛彈或8枚增程型雄風三型反艦飛彈。

反潛型系少了垂發系統，主要武器系統全由傾斜式發射箱來發射，防空部分可配置2具8聯裝海劍二型防空飛彈發射器，反艦飛彈部分為16枚雄風二型反艦飛彈或16枚雄風三型反艦飛彈或8枚增程型雄風三型反艦飛彈。此外，艦上還會配備2座3聯裝Mk 32型水面船艦魚雷管。

這是反潛型輕巡艦，照片中可見，艦砲的後方並沒有設置垂發系統，各式防空及反艦飛彈都集中安裝在艦舯段的傾斜式發射箱內，但因為此區設計的上下空間相當寬敞，即便是體型巨大的增程雄三飛彈，安裝在此處，也不會有凸出一截的感覺。（記者陳治程攝）

