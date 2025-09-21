遭俄軍戰機入侵領空 愛沙尼亞軍方：無視北約飛行員訊息

愛沙尼亞軍事高層20日表示，俄羅斯飛行員在侵犯愛沙尼亞領空時，無視北約戰機所發出的信號。圖為俄軍米格-31戰機。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍機近期頻繁侵犯北約東翼空域，俄羅斯19日有3架米格-31（MiG-31）戰機侵入愛沙尼亞領空，入侵時間更長達12分鐘，與過往一般僅停留數秒明顯不同。愛沙尼亞軍事高層20日表示，俄羅斯飛行員在侵犯愛沙尼亞領空時，無視北約戰機所發出的信號。

根據《美聯社》報導，愛沙尼亞國防部聲明指稱，此次已經是俄羅斯今年第4次侵犯愛沙尼亞領空。愛沙尼亞軍事情報中心指揮官基維賽爾格上校（Ants Kiviselg）指出，俄軍機此次越境行為是否為故意，仍有待確認，但無論如何，俄軍戰機肯定知道自己位於愛沙尼亞領空。

北約協助愛沙尼亞巡航的義大利F-35戰機在過程中曾與俄軍通訊，基維賽爾格指出，儘管俄軍飛行員有回應義大利飛行員，但俄軍飛行員「實際上並未遵循指令」，這也是他們在愛沙尼亞領空停留時間過長的部分原因。



基維賽爾格強調：「至於他們為什麼這麼做，這個問題要去問俄羅斯飛行員。」

俄羅斯國防部20日透過聲明中表示，俄軍戰機一直保持在波羅的海中立水域「完成了一次從卡累利阿（Karelia）飛往加里寧格勒（Kaliningrad）地區某機場的飛行計畫，過程中「沒有侵犯其他國家的邊界」。

愛沙尼亞國防部長佩夫庫爾（Hanno Pevkur）否認俄軍說法，表示愛沙尼亞及北約盟國透過雷達與目視識別結果，證實俄軍戰機確實進入了愛沙尼亞領空。佩夫庫爾強調，俄軍發動此類侵犯領空、混合戰與網路攻擊行動的「根本原因」，是為了分散西方對烏克蘭的注意力，試圖激怒北約國家，迫使其向愛沙尼亞部署更多防空資源，希望烏克蘭的盟友們「更關注自身防禦」，而減少支援烏克蘭。

