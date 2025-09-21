【影】台海「地獄景象」長這樣！ 勁蜂無人機掩護反艦飛彈重創敵艦隊

〔記者涂鉅旻／台北報導〕在俄烏戰場廣獲運用的無人機，已成各國軍事發展重點，中科院也藉由此次台北航太國防展，展示四款「勁蜂」系列無人機。從中科院釋出的無人機運用影片可見，「勁蜂」無人機可形成「蜂群」，在台海作戰時打擊敵軍水面艦，並爭取反艦飛彈突穿的機率，創造屬於台海的「地獄景象」。

中科院研發的「勁蜂」系列無人機有四款，「勁蜂一型」屬於可單兵攜帶的小型遊蕩彈藥，也可掛於軍艦、車輛、無人機之上增加機動性與打擊範圍，主要打擊小型目標；「勁蜂二型」構型近似「劍翔」反輻射無人機，可對敵軍艦的飛彈、艦砲或雷達進行打擊；「勁蜂三型」則可垂直起降並變換飛行姿態，可以打擊敵軍艦艇或裝甲目標；體積最大的「勁蜂四型」則可從滑軌發射，還具備另外掛載彈藥能力。

中科院「勁蜂」系列無人機可對敵軍艦艇發起蜂群攻擊，型塑台海「地獄景象」。（擷取自中科院影片）

至於「勁蜂」系列無人機在台海作戰時，將如何運用？中科院釋出的影片描述，由於「勁蜂」成本低廉，可以大量發射後，與攻擊型無人艇相互搭配，反制以航空母艦為首的敵軍水面艦隊。其中，勁蜂二型、三型與四型無人機皆具有「偵打一體」能力，也就是在發動攻擊前，也可扮演監偵兵力，掌握敵軍動態與戰果。

中科院影片特別以「地獄景象」描述無人載具作戰模式，與美軍印太司令（Samuel Paparo）去年6月提倡的「地獄景象」（Hellscape）概念相符。

中科院在2025台北國際航太暨國防工業展之中，展示「勁蜂」系列無人機，圖為勁蜂四型（前）、三型（後）無人機。（資料照，記者方賓照攝）

另外，這些無人機、無人載具可吸引敵方艦艇的砲火，提升反艦飛彈的突穿率。中科院在動畫影片當中，即呈現無人機、無人艇攻擊敵方艦隊後，一枚「雄風三型」反艦飛彈掠海飛行，擊中敵軍航空母艦的情境。

