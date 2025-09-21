【影】致敬空軍救護隊 鄭人碩、連俞涵主演「逆風行動」前導片921首播

〔記者涂鉅旻／台北報導〕九二一大地震發生迄今已滿26周年，一段攸關空軍「海鷗救護隊」涉險奉獻的故事有望搬上大螢幕。由張永昌（肯特）執導、鄭人碩、連俞涵等主演的特效災難片「逆風行動 Seagull 7026」前導片今日發布，前導片獲得中華文化總會、國防部、文化部與空軍救護隊支持、支援下拍攝成功，製作團隊積極致力於後續影集、電影劇本開發與募資，讓動人故事更廣為人知。

講述空軍海鷗救護隊涉險救難的「逆風行動 Seagull 7026」前導片今日發布。（肯特動畫提供）海鷗救護隊是我國空軍救護隊的通稱，現編配於駐守嘉義基地的空軍四聯隊，以旋翼機為主要裝備，目前操作UH-60M黑鷹直升機、EC-225超級美洲獅直升機、S-70C直升機等，負責救災、救難、巡邏、高山與離島運補、長官專機等任務。

「逆風行動 Seagull 7026」改編自蓋亞文化出版的小說《海鷗7026》，原著以九二一大地震、八掌溪事件、八八風災等故事為核心，講述我國空軍海鷗救護隊英勇救援台灣重大救難救護任務故事，「逆風行動 Seagull 7026」則聚焦於海鷗救護隊在強震來襲，依舊挺進災區涉險救難的事蹟。

鄭人碩飾演由戰機轉任直升機的飛官。（肯特動畫提供）「逆風行動 Seagull 7026」的前導片共計2分9秒，歷時5天拍攝、4個月後製，集結金獎演員鄭人碩、連俞涵、黃冠智、是元介、侯彥西、安乙蕎、蘇達、張翰等人，其中，鄭人碩飾演從戰機飛官轉任的海鷗救護隊黑鷹直升機飛官，連俞涵則飾演空軍作戰指揮部中校管制長，陣容相當堅強。

連俞涵飾演空軍作戰指揮部中校管制長。（肯特動畫提供）

「逆風行動 Seagull 7026」目前正積極從事後續影集與電影劇本開發、資金募集等事宜，未來也將透過虛擬攝影棚技術，將重現高空懸吊、暴風駕駛、夜間海上搜索等高難度場景，盼打造出高規格特效救援動作製作，以及深受觀眾喜愛的在地故事。

