俄軍新一代「龍捲風」 薩爾馬多管火箭砲亮相強調「打了就跑」

圖為俄羅斯最新公布的「薩爾馬」（Sarma）300公厘重型多管火箭砲。（圖：社群媒體影片截圖）

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對烏克蘭戰場的嚴峻考驗，俄羅斯正加速其砲兵部隊的現代化。根據軍事新聞網站《Defence Blog》報導，俄國國防工業巨頭「莫托維利哈廠」（Motovilikha Plants），近日在一場由俄國總統普廷親自出席的防務展上，首度公開其最新的「薩爾馬」（Sarma）300公厘重型多管火箭砲系統。

「薩爾馬」被視為蘇聯時期經典武器BM-30「龍捲風」（Smerch）火箭砲的現代化繼承者。BM-30「龍捲風」是冷戰時期開發的重型火箭砲，以其12管巨大的300公厘發射管，能對90公里外的目標，進行毀滅性的射擊而聞名。然而，其履帶式底盤的機動性與陣地轉換速度，已難以適應現代戰場。

相較於其「前輩」，「薩爾馬」最大改變是將整個發射系統，整合到機動性更強的卡瑪茲（KamAZ）卡車底盤上。雖然其發射管數量減少至6管，單次射擊的火力密度有所下降，但此一取捨，卻大幅提升了其在各種地形上的機動性與快速部署、撤離的能力。此設計完全是為了因應現代戰場上，無人機與反砲兵雷達密布的高威脅環境，必須採取的「打了就跑」（Shoot-and-scoot）戰術。

舊瓶裝新酒 俄軍工務實路線

報導指出，「薩爾馬」的出現再次反映莫斯科當局在戰爭壓力下，其軍工體系傾向於「改良現有蘇聯設計，而非完全取代」的務實路線。此舉旨在維持生產效率的同時，為舊有武器平台，換上導引彈藥、現代化底盤等新功能。俄國官方稱，「薩爾馬」是其砲兵部隊現代化的一環，未來將聚焦於提升武器的存活性、精準度與快速打擊能力。

