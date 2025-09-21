俄「匕首」極音速飛彈被烏攔截 高志榮：我國應循管道向烏取經

機腹掛載一枚「匕首」極音速飛彈的米格-31戰機。（美聯社檔案照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕已爆發3年8個月的烏俄戰爭成為新型武器試驗場，號稱時速達10馬赫的俄羅斯「匕首」極音速巡弋飛彈，近期遭烏克蘭以電戰手段攔截。國防院學者高志榮認為，考量中國各式飛彈多仰賴「北斗」衛星定位系進行飛航與末端導航，對我威脅甚鉅，也可能獲得俄國作法研製提升，因此，我國重要目標防護的電子干擾裝備、作法，須向烏國學習，甚至循管道合作。

（「國際情勢俄國「匕首」極音速飛彈遭烏克蘭電戰系統破解」全文，由國防院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員高志榮撰寫，刊登於國防院網站即時評析專區，本報獲國防院同意授權刊載）

根據烏克蘭軍事媒體《防務快報》（Defense Express）引述軍方情資報導，烏克蘭的電子作戰（Electromagnetic warfare, EW）系統，在2025年已展現出日益增強的效能，能成功干擾俄羅斯視為王牌武器的Kh-47M2「匕首」（Kinzhal）極音速飛彈，導致其攻擊頻頻錯失目標。中國東風系列戰術彈道飛彈、巡弋飛彈及空射滑翔導引炸彈，亦多使用其北斗衛星定位系統，用於各類彈藥的飛航及攻擊末端導航，對我威脅甚鉅，殊值研究重視。

Kh-47M2「匕首」極音速飛彈簡介





Kh-47M2 「匕首」極音速飛彈，是俄羅斯開發的一種具有核能力的極音速飛彈，用於穿越複雜的飛彈防禦系統區域來打擊目標。「匕首」極音速飛彈於2018年由總統普欽（Vladimir Putin）首次於媒體發表，目的在以極快的速度打擊高價值目標，使其難以探測和攔截。它主要從MiG-31K戰鬥機發射，也可以Tu-22M3轟炸機來執行。

匕首飛彈規格和特點





空射彈道極音速飛彈， 速度最高可達10馬赫（約12,000公里∕小時）， 射程1,500至2,000 公里（由MiG-31K戰機發射），由轟炸機發射超過3,000公里（由Tu-22M3轟炸機），彈頭為常規或核彈頭（約480至500公斤），採慣性導航+GLONASS（格洛納斯）衛星定位，常規彈頭主要攻擊目標為，硬化的2公尺厚度之鋼筋混泥土掩體、關鍵基礎設施、軍艦、北約武器庫，其極速飛行和機動之特性，使其具有很強的抗攔截能力。

飛彈衛星定位導航與反制電戰作法





匕首飛彈使用GLONASS衛星定位導航，本次俄國飛彈加裝全球導航衛星系統（GNSS）抗干擾設備，應用受控輻射模式天線（CRPA）的設計與分析，其CRPA天線從最初的4陣列，演進到更複雜的8陣列乃至16陣列，目的為增加接收頻率組數，來動態調整增加其輻射模式減輕干擾效果，並使其導航定位運算穩定精確。於L1頻段（1至2GHZ）工作，各陣列使用30 MHz頻寬。

中國飛彈導航則運用北斗衛星定位系統，北斗系統有二號與三號，其使用頻率為1561.098MHz、1575.420MHz、1176.450MHz 1207.140MHz及1268.520MHz，均位於L頻段（1000至2000 MHz），水平定位精度已達9公尺內，部分區域可達5公尺甚或2至3公尺，導引打擊精度高，我國必須檢視干擾裝備頻率範圍是否涵蓋合宜，並持續蒐整相關參數，及武器研改情況。

於我之啟示





中國為衛星導航科技大國，其武器自製率及研改率甚高，電戰干擾裝備及飛彈導引頭，亦可能向俄羅斯作法研製提升，我國重要目標防護的電子干擾裝備及作法，必須向烏克蘭學習，並持續關注烏國戰場動態，循管道與其合作，強化我防衛作戰整備。

